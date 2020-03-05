المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. 9 سنوات من الريادة والتميز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة في نسخته التاسعة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

عقد المنتدى في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية بهدف الاستعداد لمستقبل الاتصال الجديد عبر التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لـ"العين الإخبارية"، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يجسد مسيرة ناجحة ومميزة لجهود إمارة الشارقة في توفير منصة عالمية تجمع المختصين بتطوير قطاع الاتصال الحكومي ومواجهة التحديات الحالية.

وأشار إلى أن أجندة المنتدى تتناول العديد من المبادرات والفعاليات التي تواكب أهداف وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في إبراز أهمية الاتصال وتحقيق تواصل أمثل بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.