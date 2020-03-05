ما سبب الشعور بعدم الاتزان قبل الدورة الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني جميع السيدات من أعراض معينة قبل الدورة الشهرية، وتختلف هذه الأعراض من سيدة لإخرى، إلا أن معظمهن يعانين من التعب وزيادة الشهية، ووجع الظهر والبطن، وكذلك عدم الاتزان أو الشعور بالدوخة، والذي يعد أيضا من الاعراض التي قد تعاني منه السيدات قبل موعد الدورة الشهرية.

فالعديد من السيدات يشعرن في بعض الأحيان أن لديهن خللا في الاتزان، فتسقط بعض الأشياء من أيديهن، ويصبحن غير قادرات على حمل بعض الأشياء كالصحون مثلا، ولا يعلمن أن السبب هو اقتراب موعد الدورة الشهرية.

سبب الشعور بعدم الاتزان قبل الدورة الشهرية؟

يعد عدم الاتزان امرا قد يحدث قبل الدورة الشهرية، وذلك بسبب انخفاض نسبة هرمون الاستروجين والبروجستيرون؛ إذ يعد مستوى الهرمونات خلال الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، هو المسؤول عن التغيير الملحوظ للحالات المزاجية والسلوكية لدى السيدات، والمعروف باسم متلازمة ما قبل الحيض.

وتقول لولا روز، أخصائية التغذية ومؤسسة مشاركة في تطبيق "Moody Month" الذي يساعد النساء على تتبع التغيرات الهرمونية طوال دوراتهن، إن التحولات الهرمونية الطبيعية التي تحدث خلال الدورة الشهرية تسبب تغيرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم والعواطف وهذا قد يؤثر على المزاج والسلوك لدى بعض السيدات.

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وأضافت روز أن مستوى هرمون الاستروجين والبروجسترون يكونان مرتفعان في مرحلة ما قبل الإباضة، وهذا يرتبط مع السيدات بزيادة الوضوح العقلي، والوظيفة المعرفية والتنسيق، لذلك فإن انخفاضهما في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، يؤثر على التنسيق والسلوك والشعور بعدم الاتزان لدى بعض السيدات.

كيف تخففين من أعراض عدم التوازن؟

يمكنك التخفيف من الشعور بعدم الاتزان الذي يسبق الدورة الشهرية عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وتناول وجبات خفيفة بشكل مستمر من الأطعمة التي تمد جسمك بالطاقة اللازمة، والابتعاد عن الحلويات، وكذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

متى يجب عليكِ زيارة الطبيب؟

ينصح بزيارة الطبيب إذا كان شعورك بفقدان التوازن يجبرك على الجلوس بالبيت، وعدم قدرتك على العمل، أو إذا استمر لعدة أيام، فعليكِ وقتها بزيارة الطبيب؛ لأنه قد يكون إشارة لسبب آخر غير اقتراب موعد الدورة الشهرية.