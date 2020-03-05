إيران تفتري كذبًا على البحرين بسبب فيروس كورونا

على الرغم من إقدام البحرين على تفعيل خطة لإجلاء المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران، إلا أن الأخيرة تحاول تسييس أزمتها الداخلية المتفشية بسبب فيروس كورونا.

وبدأت البحرين منذ أيام في تنفيذ خطة إجلاء مواطنيها المتواجدين في إيران، بعد تفشي "كوفيد 19" في مدنها.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن عدة تدابير اتخذت لاستقبال مواطنيها وفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامتهم.

ورغم عودة عدد من البحرينيين إلى بلادهم، إلا أن طهران اختارت كعادتها تسييس القضية في محاولة لصرف النظر عن الأزمة الكبيرة التي أثارها تفشي فيروس كورونا.

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وافترى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن البحرين، حين قال إن المنامة تجاهلت متابعة شؤون رعاياها في إيران.

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