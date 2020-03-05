قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه، حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفا من فيروس كورونا.وجاء تصريح ترامب حسب مجلة "بوليتيكو" خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومدراء شركات الطيران حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.
وحينما تحدثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه كتدبير وقائي ضد الفيروس، تدخل ترامب ليقول مازحا: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع! أفتقد ذلك!".
وأشارت "بوليتيكو" إلى ظهور تقارير إعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توضح "ضرورة التوقف عن لمس الوجه"، وتفادي عادات بسيطة أخرى في إطار مواجهة كورونا.
قد يهمك أيضا:
العلماء يحددون الأسطح والفترات الزمنية التي تساهم في انتشار كورونا
7 طرق بسيطة أفضل من أقنعة الوجه المضادة لكورونا لتعزيز نظام المناعة
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس ترامب يؤكد لم ألمس وجهي منذ أسابيع بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.