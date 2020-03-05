أول انتقال "عكسي" لفيروس كورونا من الإنسان إلى الحيوان في هونغ كونغ

هونغ كونغ - لايف ستايل
قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ، الأربعاء، إن كلبا يخضع للحجر الصحي، يملكه شخص مصاب بفيروس كورونا، قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض. وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة، إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير، أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونغ كونغ، إنها ستجري المزيد من الفحوصات، لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.وتثير الحالة أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير عادة راجت على أن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش" قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أسابيع.وسجلت هونغ كونغ 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وحالتي وفاة.
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