شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطالب بزيادة إنتاج معدات الوقاية الشخصية من كورونا بنسبة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعو منظمة الصحة العالمية الصناعة، والحكومات إلى زيادة تصنيع معدات الحماية الشخصية بنسبة 40% لتلبية الطلب العالمي المتزايد، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاضطراب الشديد والمتصاعد في الإمداد العالمي بمعدات الوقاية الشخصية (PPE) - الناجم عن ارتفاع الطلب وشراء وتخزين وإساءة الاستخدام لهذه المعدات نتيجة الذعر المتفشى حول العالم يعرض الأرواح للخطر من فيروس كورونا الجديد، وغيره من الأمراض المعدية.

وقال مدير الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادحانوم غيبريسيوس، إنه يعتمد العاملون في مجال الرعاية الصحية على معدات الوقاية الشخصية لحماية أنفسهم ومرضاهم من الإصابة وإصابة الآخرين، لكن النقص يترك الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية غير مؤهلين بشكل خطير لرعاية مرضى فيروس كورونا COVID-19، بسبب محدودية الوصول إلى الإمدادات مثل القفازات، والأقنعة الطبية، وأجهزة التنفس، والنظارات الواقية، والوجه، وملابس الوقاية وغيرها، مضيفا، يجب أن تعمل الصناعة والحكومات بسرعة لزيادة العرض، وتخفيف القيود على الصادرات، ووضع التدابير اللازمة لوقف المضاربة والتخزين،

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس: "لا يمكننا إيقاف فيروس كورونا COVID-19 دون حماية العاملين الصحيين أولاً، مضيفا منذ بداية اندلاع الفيروس، ارتفعت الأسعار، شهدت الأقنعة الجراحية زيادة بمقدار 6 أضعاف، وتضاعفت أجهزة التنفس "N95 " 3أضعاف وتضاعفت ملابس الوقاية، قد تستغرق الإمدادات أشهر لتسليمها، كما أن التلاعب بالسوق واسع الانتشار.

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قامت منظمة الصحة العالمية، حتى الآن تم شحن ما يقرب من نصف مليون مجموعة من معدات الحماية الشخصية إلى 47 دولة، لكن الإمدادات تنفد بسرعة، وبناءً على نماذج منظمة الصحة العالمية، هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 89 مليون قناع طبي للاستجابة ليفرسو كورونا" COVID-19 "كل شهر، بالنسبة لقفازات الفحص، هناك حالة الى 76 مليونًا شهريا، بينما يبلغ الطلب العالمي على النظارات الوقائية بواقع 1.6 مليون شهريًا.

تدعو إرشادات منظمة الصحة العالمية الحديثة، إلى الاستخدام الرشيد والملائم لمعدات الوقاية الشخصية في أماكن الرعاية الصحية، والإدارة الفعالة لسلاسل الإمداد.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومات والصناعة وشبكة سلسلة الإمداد الوبائية لتعزيز الإنتاج وتأمين المخصصات للبلدان المتأثرة بشدة والمعرضة للخطر، لتلبية الطلب العالمي المتزايد، تقدر منظمة الصحة العالمية أن الصناعة يجب أن تزيد التصنيع بنسبة 40 %، يجب على الحكومات تطوير حوافز للصناعة لزيادة الإنتاج، وهذا يشمل تخفيف القيود على تصدير وتوزيع معدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم الطبية.

تقوم منظمة الصحة العالمية كل يوم بتقديم التوجيه ودعم سلاسل الإمداد الآمنة، وتقديم المعدات الضرورية للبلدان المحتاجة.