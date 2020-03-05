شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل البراز لتشخيص عدوى الجيارديا المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيارديا من أنواع الطفيليات المسببة للعدوى التي تصيب الأمعاء ومن أعراضها انتفاخ البطن والغثيان والإسهال، ومن التحاليل الهامة التي تكشف إصابتك بهذا النوع من العدوى "اختبار مستضد الجيارديا"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن هذا الاختبار، وفقاً لموقع myhealth.

ويتم اختبار عينة براز أو سائل من الجزء العلوي من الأمعاء (سائل الاثني عشر) في المختبر لاكتشاف وجود مستضدات من الجيارديا، غالبًا ما يتم هذا الاختبار في نفس الوقت الذي يتم فيه تحليل البراز.



الجيارديا

متى يجرى الطبيب اختبار الجيارديا

ويمكن إجراء اختبار المستضد إذا كان التاريخ الطبي للشخص وأعراضه تشير إلى مرض الجيارديا، يمكن إجراء هذا الاختبار للتحقق مما إذا كان الشخص قد شفى بعد العلاج. يمكن أيضًا استخدام اختبار المستضد لفحص الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض الجيارديا.

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نتيجة اختبار الجيارديا

يشير الاختبار الذي يكتشف الجيارديا (نتيجة إيجابية) إلى أن الشخص مصاب بمرض الجيارديا، إذا لم يكن لدى الشخص المصاب أعراض عدوى، فقد يكون حاملًا أو مصابًا بعدوى مزمنة.

إذا لم يكشف الاختبار عن المستضدات (نتيجة سلبية)، فقد يحتاج الأمر إلى التكرار لاستبعاد الجيارديات.

يمكن إجراء هذه الاختبارات على عينة من البراز قبل اختبار السائل من الأمعاء الدقيقة (محتويات الاثني عشر).

جدير بالذكر أن الجيارديا هي عدوى في الأمعاء الدقيقة تنجم عن طفيلي مجهري يسمى جيارديا لامبليا، ومرض الجيارديا ينتشر من خلال الاتصال مع المصابين. ويمكنك الحصول على الجيارديا عن طريق تناول الطعام الملوث أو شرب المياه الملوثة، وكذلك فإن الحيوانات الأليفة مثل: الكلاب والقطط أيضا تسبب هذا المرض.