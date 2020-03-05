هل إفرازات الثدي أثناء الحمل...أمر طبيعي! ومتى أذهب للطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - تنتاب الحامل الكثير من التغيرات أثناء فترة الحمل، ومنها الثدي الذي يكبر حجمه وتزداد حساسيته، واسمرار الحلمات والمنطقة المحيطة بها، مع ظهور الأوردة بشكل واضح... ووجود بعض الإفرازات وهي موضوعنا.

معنا الدكتور بهاء حماد استشاري أمراض النساء والتوليد للتوضيح.

التغيرات أثناء الحمل

إفرازات الثدي تعني خروج أي سائل من الحلمة والهالة سواء خرج من تلقاء نفسه أو خرج بعد الضغط عليه... وهو أمر شائع حتى لو لم تكن المرأة حاملاً أو مرضعاً، وفي بعض الحالات يعد علامة على بعض الأمراض.

ظهور الإفرازات أمر طبيعي لا يستدعى القلق أو الخجل، وإذا كانت الإفرازات صافية ولونها أبيضَ داكناً، فهذا دليل على استعداد الجسم لعملية الرضاعة الطبيعية...عكس الحال لو أن الإفرازات مختلفة اللون والتجانس وتحدث من حلمة واحدة.

«اللبأ» تفرزه الغدد بالثدي خلال فترة الحمل، ويعرف باسم لبن السرسوب بداية من الشهور الأولى للحمل أو بداية الشهر الرابع، وبعد الولادة أو خلال العلاقة الحميمة.

يتميز بكثافة الحجم، ويكون باللون الأصفر، ومع اقتراب الولادة يصبح عديم اللون ويزيد معدل تسريبه، ويتوقف الجسم عن إفرازه بعد يومين إلى أربعة أيام من الولادة.

ثم يبدأ في إفراز اللبن الانتقالي الذي يحتوي على نسبة أعلى من الدهون واللاكتوز، وبعد أسبوعين يبدأ الجسم في إفراز اللبن الناضج الذي يمد الطفل بالتغذية حتى فطامه.

القلق إذا كانت هذه الإفرازات غير معتادة، أو في صورة دم أو من ثدي واحد دون الآخر... ولا يمكنك الاعتماد على لون هذه الإفرازات بيضاء أو صفراء أو خضراء أو بنية، ويجب استشارة الطبيب.

وأحياناً تكون الإفرازات بسبب حدوث ورم في الحلمة يرافقه إفرازات دموية، ورغم أن هذه الإفرازات تُحلّ من تلقاء نفسها إلا أن الأمر يحتاج إلى تشخيص طبيب...باستخدام الموجات فوق الصوتية للمنطقة الموجودة خلف الحلمة والهالة.

ويمكن أن يستدعي الأمر أخذ خزعة؛ للتأكد أن الورم حميد وليس خبيثاً، وإن كان أغلب إفرازات الثدي حميدة فهناك احتمال لوجود سرطان، خاصة مع وجود كتلة في الصدر، أو كانت المشكلة في ثدي واحد، والإفرازات تلقائية ومستمرة.

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أنواع الإفرازات

1 - إفرازات الحليب؛ بسبب التوقف عن الرضاعة الطبيعية أو التحولات الهرمونية، وتحدث أيضاً قبل انقطاع الطمث.

2 - إفرازات دموية تحدث من قبل ورم غير سرطاني يسمى الورم الحليمي، يمكن أن يهيج النسيج داخل قنوات الثدي، وفي حالات نادرة يمكن أن يكون الإفراز الدموي بسبب سرطان الثدي.

3 - إفرازات بدون لون ومن ثدي واحد فقط...يمكن أن تكون من أعراض سرطان الثدي... ولا تقلق إن كان من الثديين.

4 - إفرازات الحلمة ذات اللون الأخضر...من أمراض الكيس تحت الحلمة...هو مثير للقلق لكن أسبابه حميدة.

يمكنك الذهاب للطبيب إذا ترافق الإفراز مع وجود كتلة واضحة في الثدي، أو لاحظت تغيراً في حجم أو شكل الثديين، أو كان التصريف من ثدي واحد، والإفرازات ملطخة بالدم، أو كان هناك تورم تحت الإبط أو حول الترقوة.