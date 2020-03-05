كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 04:47 مساءً - تتساءل أغلب السيدات عن مدة الاستلقاء لحدوث الحمل، فتظل الفتاة تحلم بالأمومة منذ طفولتها، وعندما تقبل على الزواج وتتأخر في حملها الأول يبدأ يعتريها الخوف ألا تصبح أماً، وتبدأ في التساؤل عن أفضل مدة للاستلقاء أثناء الحمل. مدة الاستلقاء لحدوث الحمل قال الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد، إن الجنس يؤدي إلى الحمل، ولكن إلى متى ستحصل على الحمل بعد ممارسة الجنس؟ قد يحدث الحمل بمجرد ثلاث دقائق من الاتصال الجنسي، أو قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أيام، يحدث الزرع بعد خمسة إلى 10 أيام من الإخصاب، مما يعني في أي مكان من خمسة إلى 15 يوماً بعد ممارسة الجنس، قد تبدأ أعراض الحمل في أقرب وقت بعد أسبوع من ممارسة الجنس، أو قد تستغرق عدة أسابيع للبدء. بعض النساء لا تظهر أبداً أعراض الحمل المبكر. Advertisements لذلك، يمكن أن يحدث الإخصاب في غضون دقائق من ممارسة الجنس، لكن من الممكن أيضاً أن تمارس الجماع يوم الثلاثاء ولا تصبحين حاملاً إلى يوم الجمعة.

يمكن الاستلقاء بعد ممارسة الجنس تساعدك على حمل أسرع، يبدو أنه من المنطقي. الحيوانات المنوية تحتاج إلى السباحة من خلال الجهاز التناسلي. كيف بعد فترة قصيرة من الجنس يمكن أن تصبحي حاملاً؟ وجدت الدراسات أن الحيوانات المنوية تستغرق ما بين دقيقتين وعشر دقائق لتنتقل من عنق الرحم إلى قناة فالوب (حيث يأملون في مقابلة بيضة). هذا بغض النظر عن الجاذبية، سوف يسبحون «صعوداً» عبر الرحم بغض النظر عن الموضع الذي يوجد فيه جسمك. إذا كان هناك بيضة تنتظر، فقد يحدث الحمل بالسرعة ثلاث دقائق بعد الاتصال الجنسي. ومع ذلك، يمكن للحيوانات المنوية البقاء على قيد الحياة داخل الجهاز التناسلي للأنثى لمدة تصل إلى خمسة أيام. هذا يعني أن اليوم الذي مارست فيه الجنس لا يجب أن يكون يوم الحمل. إذا مارست الجنس يوم الإثنين، وكانت البويضة يوم الخميس، فقد يحدث الحمل بعد أيام من ممارسة الجماع.

في بعض الأحيان، سيقدر الطبيب يوم الحمل بناءً على عدد الأسابيع التي يقيسها الجنين في الموجات فوق الصوتية، ولا يتطابق تاريخ الحمل هذا مع اليوم الذي مارس فيه الزوجان الجنس.

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