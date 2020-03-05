هل يمكنك الاستفادة من ممارسة الرياضة لمدة 5 دقائق فقط يوميا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كان وقت فراغك قصيرا خلال اليوم ولا تسمح لك الظروف بممارسة الرياضة على الإطلاق، فربما تتكاسلين ولا يكون لديك الرغبة في محاولة إيجاد وقت لذلك.

لكن هذا خطأ ومن الضروري أن تحاولي معالجته؛ إذ يمكنك الاستفادة من ممارسة الرياضة لفترات زمنية قصيرة، ربما 5 دقائق فقط في اليوم، نعم 5 دقائق في اليوم؛ إذ أثبتت الدراسات أنه يمكن الاستفادة بالفعل من ممارسة الرياضة 5 دقائق فقط يوميا.

هل يمكن أن تفيد ممارسة الرياضة لمدة 5 دقائق؟

بينما لم يسبق لكثيرين أن فكروا من قبل في ممارسة الرياضة تلك المدة القصيرة، من منطلق أن مدة 5 دقائق غير كافية على الإطلاق، إلا أن الدراسات أثبتت أن مدة الـ 5 دقائق يمكن أن تفيد عند استغلالها في ممارسة نوعية التمارين عالية الكثافة، وجاء ذلك على الرغم من أن خبراء الرياضة يوصون عادة بأن تزيد مدة تمارين الآيروبيك عن 10 دقائق بحيث تصل لـ 150 دقيقة لنوعية التمارين متوسطة الحدة أو 75 دقيقة للتمارين قوية الحدة التي يتعين عليك تأديتها كل أسبوع.

ونوّه الباحثون بهذا الخصوص إلى أنهم اكتشفوا أن ممارسة الرياضة لمدد قصيرة (تقدر ببضع دقائق فقط) ربما تفيد في الحفاظ على اللياقة والنشاط.

ماذا تقول الأبحاث والدراسات؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة يوتا عن أن كل المدد القصيرة التي يمارس فيها الأشخاص التمرينات الرياضية على مدار اليوم يمكن أن تتراكم وتتحول إلى شيء مفيد، بمعنى أن التأثيرات الإيجابية لتلك التمرينات القصيرة يمكن أن تصير ملحوظة.

كما ثبت أن النساء اللاتي تنخرطن في نوعية التمارين عالية الكثافة لمدد زمنية قصيرة بصورة يومية ينخفض لديهن مؤشر كتلة الجسم مقارنة بغيرهن ممن لا يمارسن الرياضة على الإطلاق. وتبين أيضا أن احتمالات الإصابة بالسمنة تقل لدى الرجال والسيدات ممن يواظبون على ممارسة تلك التمرينات السريعة المختصرة بصورة يومية منتظمة.

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وأشارت دراسة أخرى نشرت نتائجها في مجلة السمنة إلى أن تقسيم التمارين إلى أجزاء قصيرة أمر من شأنه أن يحدث فارقا كبيرا حين تتعلق المسألة بالسعي للتحكم في الشهية.

وفيما يلي نصائح لإيجاد بعض الوقت بغية تخصيصه لممارسة الرياضة ضمن الروتين اليومي:

- استغلال الفواصل الإعلانية أثناء مشاهدة التلفاز لممارسة بعض التمارين.

- تجربة طريقة تمرين النانو بممارسة الرياضة أثناء القيام بمهام يومية كغسل الأسنان بالفرشاة.

- ضبط الهاتف المحمول كي يذكرك بموعد قمت بتحديده لممارسة الرياضة خلال اليوم.

- خوض تجربة المشي مشاوير كاملة بدلا من قيادة السيارة.