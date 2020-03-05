شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يطلق متصفّح المواضيع الجديد باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق تويتر ميزة «مواضيع» منذ ثلاثة أشهر كي يسهّل على الأشخاص إيجاد أكثر المحادثات تشويقًا حول المواضيع التي تثير اهتمامهم على المنصة، حيث أصبح بإمكانهم متابعة المحادثات حول مواضيع معينة تماماً كما يتابعون أي حسابات أخرى.

واليوم، يطلق تويتر متصفّح المواضيع باللغات العربية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية بالإضافة للإنجليزية. وسيمكّن ذلك الأشخاص من تحديد المواضيع التي يريدون متابعتها من خلال الزر الخاص بالمتصفّح. وتعتمد المواضيع المقترحة على إعدادات اللغة المحددة في التطبيق. وتتضمّن المواضيع المتوفّرة حاليًا باللغة العربية الرياضة (كرة القدم، كرة المضرب، المصارعة، والرياضات القتالية)، الموسيقى (أنماط الموسيقى والموسيقيين)، الممثلين، الألعاب الإلكترونية، وغيرها.

كيفية اختيار المواضيع

يوجد حاليًا حوالي 1000 موضوع بإمكان الأشخاص متابعتهم عبر متصفّح «مواضيع»، والذي سيُظهر لهم التغريدات المتعلقة بتلك المواضيع في الخط الزمني الخاص بهم. ويعمل تويتر على إضافة مواضيع جديدة كل أسبوع تقريبًا.

ويقوم تويتر بإضافة مواضيع جديدة وفقًا إلى كميّة المحادثات وصحتها حول موضوع معين على المنصة. وتبدأ هذه العملية من خلال الاطلاع على كميّة المحادثات: ما هو عدد الأشخاص الذين يغرّدون أو يعيدون التغريد أو يردّون على تغريدات حول موضوع ما. وكل ما زاد عدد المحادثات حول موضوع معين، زاد احتمال أخذه بعين الاعتبار وإضافته للمتصفّح.

من ناحيتها، تعكس المواضيع طبيعة المحادثات التي تهم الناس حول الأحداث والأشخاص وما إلى ذلك. وحين يحدّد تويتر أي موضوع جديد، يقوم بتحديد التغريدات الأكثر صلة بالموضوع أيضًا.

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إيجاد التغريدات الأكثر ملاءمة لموضوع ما

لإيجاد التغريدات الأكثر صلة بموضوع ما، يقوم تويتر باستخدام التعلّم الآلي كي يحدّد الأشخاص الذين يبدون اهتمامًا كبيرًا بذلك الموضوع، وهذا يعني ذلك أنهم قد يغرّدون بشكل كبير حوله أو أنهم يتفاعلون إلى حدّ كبير مع التغريدات المتعلقة فيه. ويتبع ذلك إيجاد التغريدات التي تهم هؤلاء الأشخاص أكثر من غيرها عبر استخدام خوارزميات تأخذ في عين الاعتبار عدّة إشارات من حسابات المعجبين، ويشمل ذلك أنواع المحتوى الذي يتفاعلون معه أو الحسابات المعيّنة ذات صلة بالموضوع. ومن ثم تعمل أنظمة المنصة على التأكّد من أن التغريدات لها صلة بالموضوع فعلياً من خلال سلسلة من كلمات مفتاحية مرتبطة به.

ضمان صحة المواضيع

المحادثات الصحية حول مواضيع معينة هي تلك التي تشعر الأشخاص بالرغبة والأمان للمشاركة فيها. ويطبق تويتر عددًا من وسائل الحماية التي تضمن صحة المحادثات المشمولة في موضوع ما، وهذا يعني أنها خالية من إساءة الاستخدام. كما يعمل على عدم اقتراح أو توصية تغريدات حول أي موضوع تم التلاعب بالتفاعل حوله وصُنف على أنه مزعج. ويأخذ بعين الاعتبار أيضًا عددًا من الإشارات الأساسية، ومن ضمنها كيفية تفاعل الأشخاص الآخرين مع التغريدة ومغرّدها مثل الحظر، وتقديم التقارير، وما إذا رفض الأشخاص توصيات مماثلة عبر النقر على «إظهار أقل من المعتاد»، أو كتم الكلمات الرئيسية ذات الصلة. ويُعد ما سبق بعض المؤشرات التي يستخدمها توتير عند تحديد وتصفية مجموعة التغريدات التي يوصيها لموضوع معين. ويجدر بالذكر أن التغريدات التي تنتقد أو تسخر أو تتعارض مع موضوع ما ضرورية في أي محادثة صحية، وهي مؤهلة لأن تكون متضمنة في المواضيع. وتترأّس وسائل الحماية هذه جميع الجوانب الأخرى من الحماية عبر تويتر الموضوعة سابقًا.

بالإضافة إلى المراحل المذكورة أعلاه، يجري تويتر اختبارات لضمان الجودة يقوم بها عدّة أشخاص حول العالم للتأكّد من أن المواضيع تعكس المحادثات ذات الصلة بكل دقّة. ويعتبر إلغاء متابعة المواضيع بشكل متكرّر أو الإبلاغ عن التغريدات المتضمنة داخلها مؤشر على أن هناك احتمال عدم صحة أو ملاءمة المواضيع. وفي حال حصول ذلك، قد يتم إيقاف الموضوع مؤقتًا.

الطابع الشخصي للمواضيع

حين يتابع أحد الأشخاص أي موضوع، يمتلئ خطه الزمني بالتغريدات ذات الطابع الشخصي له. وتُستخدم نشاطات المغردين السابقة، كتغريداتهم والتغريدات التي أعجبتهم أو تلك التي وضعوا ردودهم عليها، أو أعادوا تغريدها، لتحديد التغريدات التي يفضلونها أكثر من غيرها. كما أن تفاعلهم مع أكثر من موضوع، كموضوع الكلاب مقابل ذلك المتعلّق بالقطط، يؤدي إلى عرض «تويتر» المزيد من المواضيع حول الكلاب.

حين يتابع أحد الأشخاص أي موضوع، فإن خطه الزمني يمتلئ بتغريدات توافق طابعه الشخصي. وتُستخدم نشاطاته السابقة- كتغريداته والتغريدات التي أعجبته أو قام بالرد عليها، أو أعاد تغريدها- لتحديد التغريدات التي يفضلها أكثر من غيرها. كما أن تفاعله مع أكثر من موضوع، كموضوع الكلاب على سبيل المثال مقابل ذلك المتعلّق بالقطط، يؤدي إلى عرض المزيد من المواضيع حول الكلاب.

ومن أجل استمرار تويتر في تطوير مواضيع، فإنه بإمكان المغردين أن يبدوا ملاحظاتهم حول مواضيع التغريدات عبر الضغط على السهم الأسفل على التغريدة واختيار «عرض أقل من المعتاد».

تويتر يطلق متصفّح المواضيع الجديد باللغة العربية

تويتر يطلق متصفّح المواضيع الجديد باللغة العربية