شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات جديدة لعلاج التهاب القولون التقرحي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي اليوم توصيات علاجية جديدة للمرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي المعتدل إلى الشديد (UC).

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قام "جوزيف د. فيورستين" ، دكتوراه في الطب ، من مركز بيث الطبي في بوسطن ، وزملاؤه بوضع مبادئ توجيهية للإدارة الطبية للمرضى الخارجيين البالغين الذين يعانون من التهاب القولون التقرحى المتوسط ​​إلى الشديد.

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ويوصي الأطباء باستخدام العقاقير المحتوية على المادة الفعالة infliximab ، adalimumab ، golimumab ، vedolizumab ، tofacitinib ، أو ustekinumab للبالغين الذين يعانون من التهاب القولون التقرحى المعتدل إلى الحاد للحفاظ على صحتهم، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم الاستجابة الأولية.

وقال فيورشتاين في بيان "يأخذ هذا المبدأ التوجيهي نظرة شاملة وقائمة على الأدلة على العلاجات المتاحة لتوفير التوجيه الأكثر ثقة حتى الآن بشأن خيارات العلاج لتحسين رعاية المرضى في نهاية المطاف من التهاب القولون التقرحى المعتدل إلى الشديد".