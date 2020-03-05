10 حيل لتحمي نفسك من فيروس كورونا

بدأ انتشار الفيروس التاجي كورونا (COVID-19) من مدينة ووهان (الصين)، إلى إيران وإيطاليا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وماليزيا، والعديد من البلدان الأخرى.

يرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في هذه البلدان يوماً بعد يوم، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعد فيروس كورونا مرضاً حيواني المنشأ، تشمل أعراضه الإنفلونزا الشائعة، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والحمى، والصداع، والعطس، والتعب.

في الحالات الشديدة قد تشمل الأعراض الالتهاب الرئوي، ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة، والإسهال، والموت.

إليكِ أبرز القواعد لحمايتك من فيروس كورونا:

1. تجنبي السفر:

يجب تجنب أي نوع من السفر، إذا كان لديكِ أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل السعال، أو الحمى، أو سيلان الأنف، أو العطس.



2. حافظي على المسافة:

ابتعدي عن الأشخاص الذين لديهم أعراض نزلات البرد، والحفاظ على مسافة 2 متر، تقريباً، بينكِ وبين أي شخص.



3. الحفاظ على نظافة اليدين:

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اغسلي يديكِ بشكل متكرر بالصابون والماء، أو غسل اليدين باستخدام الكحول لمدة 20 ثانية على الأقل.



4. حافظي على النظافة الشخصية:

استخدمي المطهر لتنظيف أسطح منزلك يومياً، والأبواب والطاولات والمراحيض وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمفاتيح.



5. لا تلمسي العينين بأيدٍ مصابة:

عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل دون أي قناع، تخرج مسببات الأمراض على شكل قطرات وتنتشر على أشياء مثل الكرسي أو الطاولة. عندما يلمس شخص آخر تلك الأشياء، ثم يلامس عينيه أو أنفه أو فمه يصاب بالعدوى.

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6. رعاية خاصة للمسنين:

كبار السن لديهم نظام مناعي ضعيف، وهذا هو السبب في أنه يقترح رعاية خاصة لأفراد الأسرة من كبار السن والمرضى.



7. تغطية الفم والأنف:

إذا كان لديكِ أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والسعال والعطس بشكل متكرر، فعليكِ دائماً باستخدام المناديل ورميها فور الاستخدام، وغسل اليدين بالصابون والماء المعتمديْن على الكحول.





8. لا تلمسي القناع:

إذا كنتِ ترتدين قناعاً لتغطية فمك وأنفك، تجنبي لمسه بأيدٍ عارية بمجرد ارتدائه.



9. حمل قناع إضافي:

كثير من الناس لا يهتمون ولا يشعرون بالقلق من إمكانية حمل الفيروس ونشره للآخرين عن طريق السعال أو العطس. إذا وجدت أن أي شخص لديه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، فامنحي قناعاً إضافياً لتغطية الفم.



10. التعامل مع الأقنعة بحذر:

بعد استخدام القناع، يجب التخلص منه إذا كان القناع للاستخدام لمرة واحدة، واغسلي يديكِ فوراً.