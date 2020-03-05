شكرا لقرائتكم خبر عن «شوارزنيجر» يقاضي شركة روسية بسبب روبوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع أرنولد شوارزنيجر، الممثل في هوليوود، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة «برومو بوت» الروسية لاستخدامها صورته دون إذن لإنشاء روبوت مزدوج.

وتدعَّي الشركة التي تمثل شوارزنيجر أن الشركة الروسية استخدمت بطريقة غير قانونية حقوق الممثل في الدعاية، وتطالب بالتوقف عن استخدام صورة شوارزنيجر ودفع 10 ملايين دولار بالإضافة إلى الأرباح التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بعرض الروبوت.

ووفقًا للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها. ووفقا لوسائل الإعلام فإنه بعد عرض الروبوت بهيئة شوارزنيجر في لاس فيجاس في ينايرالماضي، توجه محامي الممثل مارتي سينجر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته، وأعلنت الشركة الروسية أنها ستعلق عرض الروبوت المزدوج، لكن في فبراير أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.