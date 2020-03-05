شكرا لقرائتكم خبر عن فرح فى العناية المركزة.. مستشفى يقيم حفل زفاف لمريضة قبل زرع القلب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقطع فيديو مؤثر نشره مستشفى في بريطانيا لحالة فتاة مريضة قام المستشفى والفريق الطبي بعمل حفل زفاف لها قبل إجرائها عملية زراعة قلب، حيث كان الحفل في غرفة العناية المركزة.

"ليام " الفتاة ذات الـ31 عاماً كانت مريضة قلب وكانت حالتها حرجة فى مستشفى في مستشفى رويال بابوورث البريطانية، لكن نظم فريق الأطباء حفل زفاف صغير لها وارتدت الفستان الأبيض داخل غرفة العناية المركزة.



حفل زفاف

ووفقاً لما ذكره موقع "cambridge "حدث كل التخطيط لحفل الزفاف بسرعة كبيرة بعد احتفالهما أيضاً بحفل خطوبة داخل المستشفى فبراير الماضى.

وحضر حفل الزفاف أيضاً أصدقاء العروسين وأطفالهم، كما حضر الحفل في غرفة المستشفى الممرضة جيني بيكيت، التي رعت ليام طوال فترة إقامته في المستشفى بالإضافة إلى موظفي المستشفى، وكذلك حضر أقارب المرضى الآخرين.

وقد حقق الفيديو نجاحاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث علق الآلاف من الناس على مدى روعة قصة حب الزوجين.

وفى غرفة الرعاية المركزة فإن "ليام" حاليًا على جهاز BiVAD (جهاز مساعدة ثنائي البطين)، والذي يدعم فشل القلب، الجهاز يعمل عن طريق المساعدة في ضخ الدم من البطينين في القلب وحول الجسم.

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وقالت سارة صديقة ليام: "تنتظر ليام حاليًا وضعها في قائمة انتظار عملية زرع القلب، وبالتالي كان يمكننا الانتظار حتى يحدث عملية زرع قلب محتملة وإقامة حفل الزفاف بعد ذلك..لكن حالة ليام دفعتنا للتو إلى التفكير في أن" الحياة قصيرة للغاية، فأقمنا حفل الزفاف قبل العملية."

وأضافت "لأن حالة ليام تستدعى وضعها على جهاز BiVAD قررنا عمل حفل الزفاف هنا في مستشفى رويال بابورث."

وقال الزوجان إنهما يرغبان في أن يعربا عن شكرهما الكبير لجميع الأشخاص والمنظمات المعنية لمساعدتهم المذهلة في جعل حفل الزفاف يحدث في غضون مهلة قصيرة.