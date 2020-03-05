شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مريض بفيروس كورونا بعد تعافيه وخروجه من المستشفى بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خبر صادم، ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن رجلا يدعى لى ليانج 36 عاما توفى بعد خروجه من المستشفى بعد بفيروس كورونا بعد 5 أيام، بفشل في التنفس.

وقالت زوجته، إنه تم إدخاله إلى المستشفى الذي تم إنشاؤه لعلاج المرضى في ووهان بالصين، المخصصة للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة في 12 فبراير.



فاة مريض بكورونا بعد شفائه

وأضافت بعد خروجه من المستشفى في ووهان بعد أسبوعين بناءً على تعليمات البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بدأ يشعر بالمرض بعد يومين من مغادرته المستشفى ، وكان يعاني من جفاف في الفم ومشاكل في المعدة، وتم نقله مرة أخرى إلى المستشفى، لكن أعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وذكرت شهادة الوفاة الصادرة عن لجنة الصحة في ووهان، أن السبب المباشر للوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد Covid-19، حيث تم تشخيصه بحدوث انسداد في الجهاز التنفسي .

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حتى الآن بلغت معدلات الإصابة في العالم نتيجة كورونا أكثر من 95،000 حالة من حالات الفيروس التاجي العالمية المبلغ عنها، وتوفي أكثر من 3000 شخص، وتعد دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، هي أكثر الدول بعد الصين معلنة حالات إصابة ووفاة.

تحذير من انقسام الفيروس إلى نوعين

وكان العلماء قد حذروا من أن الفيروس التاجي Covid-19 قد انقسم بالفعل إلى سلالتين متميزتين أحدهما شديد العدوى بنسبة 70% والمسبب لمعظم الوفيات المبكرة، والأخرى خفيف العدوى بنسبة 30% ولكن يمثل خطر على المدى الطويل.

وكتب الباحثون، أن هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة، التي تجمع بين البيانات الجينومية والبيانات الوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19).