شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكثر المناطق تلوثا بالمنزل لتطهيرها والوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا عن طريق السعال والرذاذ من الشخص المصاب بجانب لمس الأسطح الملوثة أيضا، من مقابض الأبواب إلى الهواتف الذكية، لكن هناك مناطق تتعرض للتلوث بشكل أكبر من غيرها، لذا يجب الحذر منها عند لمسها.



مناطف اللمس العاليمة فى المنزل

وسواء كنت تغسل يديك بانتظام أو تعطس فى منديل فهناك العديد من الإجراءات الوقائية الأخرى التى يمكنك اتخاذها لتقليل خطر إصابتك بالفيروس، حيث عثر على الفيروس على قيد الحياة لعدة ساعات على الأسطح الصلبة، ما يعنى أن العناصر والأسطح اليومية يمكن أن تكون بيئة ملائمة للفيروس.

وللمساعدة فى الحفاظ على منزلك منخفض المخاطر قدر الإمكان، وضعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC قائمة المناطق "عالية اللمس" التى يجب عليك تطهيرها باستمرار فى المنزل.

مناطق عالية اللمس بالمنزل

- أسطح المطبخ

- مقابض الأبواب

- الحمام

- مراحيض

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- الهواتف

- لوحة المفاتيح

- أجهزة الكمبيوتر

- أغطية السرير

- أى أسطح قد تحتوى على دم أو براز أو سوائل فى الجسم



مقابض الأبواب

كيفية تنظيف المناطق ذات اللمس العالى

ينصح مركز السيطرة على الأمراض باستخدام رذاذ التنظيف المنزلى أو واتباع التعليمات، من خلال الاستخدام الآمن والفعال لمنتج التنظيف، بما فى ذلك الاحتياطات التى يجب اتخاذها عند تطبيق المنتج، مثل ارتداء القفازات والتأكد من الحصول على تهوية جيدة أثناء استخدام المنتج".

من الضرورى تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية، حتى لو كان ذلك مع أفراد الأسرة الآخرين.

عدم مشاركة الأطباق أو أكواب الشرب أو أوانى الطعام أو المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين أو حيوانات أليفة فى منزلك.

بعد استخدام أى من هذه العناصر يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون.

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