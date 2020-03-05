ماريان عازر تؤكد مصر آمنة صحيا وأجهزة الدولة نظمت المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

قالت رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام النائب ماريان عازر : إن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة توفر مناخا مثاليا لتبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك ما بين الحضور ؛ لأن الضيوف هم شخصيات بارزة حققت نجاحات عدة كل في مجاله.

جاء ذلك في كلمة لماريان عازر اليوم الأربعاء، خلال حضورها افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة وسط حضور دولى كبير بمشاركة ما يزيد على 75 دولة.

وقد تم افتتاح المنتدى بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي ورئيس رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF)هاربين أرور، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم.

ورحبت ماريان عازر بالحضور .. مشيرة إلى أن استضافة المنتدى في مصر لأول مرة في نسخته السادسة والعشرين في شهر مارس الذي يعتبر شهر المرأة في مصر حدث فريد يتيح الفرصة للضيوف الوافدين أن يروا صورة مصر المشرفة الممثلة في وزيراتها والشخصيات العامة النماذج الناجحة للمرأة المصرية.

وقالت : إن إستراتيجية المراة 2030 تعكس الإرادة السياسية في استعادة المرأة المصرية مكانتها..مشيرة إلى أن هذا النوع من المؤتمرات الدولية يرسل رسائل إيجابية ليس فقط عن الأمن والأمان لدعم السياحة ولكن في ضوء ما يعيشه العالم من تخوف من فيروس "كورونا" والدليل على ذلك إصرار إدارة المؤتمر على عقد المؤتمر أو التزام المتحدثين والمشاركين بالحضور.

وأكدت رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام أن مصر آمنة صحيا ، وأن كل أجهزة الدولة عملت معا لإخراج المؤتمر في هذه الصورة المشرفة وأن الشركة المنظمة قامت بجهد رائع في التنظيم.

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