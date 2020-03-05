تعرف على أسباب وعلاج جفاف العين!

الخميس 5 مارس 2020

جفاف العين من المتاعب الصحية الشائعة، ومن أسبابه التقدم في العمر، والعمل طويلاً أمام شاشة الحاسوب. ويمكن مواجهة هذا الجفاف بالقطرات والمراهم المحتوية على الكورتيزون.



قال طبيب العيون الألماني البروفيسور فيليب ستيفن إن لجفاف ااعين أسباب عدة مثل تراجع إنتاج الطبقة الدمعية بسبب التقدم في العمر، أو تعاطي أدوية معينة، مثل حاصرات البيتا، ومضادات الاكتئاب، أوحبوب منع الحمل.

ومن الأسباب الأخرى العمل المطول أمام شاشة الحاسوب، ووضع العدسات اللاصقة المستمر.

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ويمكن أن يكون هذا الجفاف عرضا مصاحباً لبعض الأمراض مثل قصر النظر، والسكري، والروماتيزم والمرض الجلدي المعروف باسم الوردية، أو نتيجة علاج كيماوي.

قطرات ومراهم

ومن جانبه قال طبيب العيون الألماني لودجر فولرينغ إنه يمكن مواجهة جفاف العين بالقطرات، التي تعمل على تحفيز إنتاج الطبقة الدمعية، وتخفيف المتاعب المصاحبة للجفاف مثل الاحمرار والحرقة، والحكة.

كما يمكن اللجوء إلى المراهم المحتوية على الكورتيزون. وقد يتطلب الأمر أيضاً علاج حواف الجفن، على سبيل المثال عند انسداد منافذ السائل الدمعي، بسبب الإفرازات.

وللوقاية من جفاف العين ومتاعبه، يجب الراحة من وقت لآخر أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب، لإراحة العين مع مراعاة الرمش، والنظر إلى الأفق من وقت لآخر.