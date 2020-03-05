11 توصية للوقاية من كورونا في فلسطين

الخميس 5 مارس 2020

عمم مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، 11 قراراً وتوصية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بينها منع سفر المسؤولين بالطائرات ودعوة المواطنين إلى تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات، وفقا للعين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى فحص 186 شخصاً مشتبهاً بهم منذ 20 يناير/كانون الثاني، إلا أنَّ جميع النتائج جاءت سلبية.

وتضمنت القرارات والنصائح "منع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، ودعوة المواطنين إلى عدم السفر بالطائرات أيضاً لأنها أماكن مغلقة، وتأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية، ووقف جميع الدورات العسكرية بالخارج حتى إشعار آخر".

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وشملت "منع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة ومنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد مغلق ووقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ(البحارة) حتى إشعار آخر".

وذكر المكتب أن "على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي انتشر فيها الفيروس أن يخضعوا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة، وأن الأجانب القادمون إلى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة عليهم إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا.

ونصح "الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الأنفلونزا، ومتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض.

كما نصحت وزارة الصحة المواطنين بتجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.