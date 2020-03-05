دراسة: المشروبات السكرية تزيد الكولسترول والضغط

الخميس 5 مارس 2020

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول مشروبات غنية بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة يرتبط بارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، ويؤثر على صحة القلب على المدى الطويل. وتتضمن مشاكل القلب مجموعة من الأمراض تتعلّق بالأوعية الدموية وتدفق الدم والضغط والكولسترول. وتوجد صلة بين ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول وبين ضغط الدم المرتفع، والذي يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية على القلب.



وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة بوسطن، يؤدي ارتفاع مستوى السكر بالدم باستمرار إلى تزايد الكورتيزول بالدم، ومع الوقت ينتج عن ذلك ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على صحة القلب.

Advertisements

ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف أمريكان هارت أسوسياشن"، وقال الباحثون إن ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مستمر لا يؤثر على ضغط الدم فقط وإنما يمتد إلى انخفاض مستوى الكولسترول الجيد، والذي ينتج عنه تزايد الكولسترول الضار.

وحذّرت نتائج الدراسة من تناول عبوة يومياً من مشروبات الصودا، لارتباط ذلك بارتفاع السكر والكولسترول الضار بالدم، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم. وتعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة الإنسان.