الجزائر تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 12 حالة

الخميس 5 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12 بينهم إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.



وكشفت الوزارة في بيان لها أن الحالات الأربع الجديدة تخص نفس العائلة المصابة بالفيروس في ولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، والتي تضم 11 مصاباً.

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ونوهت الوزارة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمراً، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا(من تسببا في نقل الفيروس إلى العائلة).

وأوضح أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب.