شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو مرض السارس وهل له علاقة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السارس هو متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد، وهو مرض خطير يتسبب في الوفاة في حالة إهمال علاج، وهو يعد من الفيروسات التاجية التي أتي منها فيروس كورونا الذي انتشر في العالم هذه الأيام، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عنه، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic.".

ما هو مرض السارس؟

هو متلازمة الالتهاب التنفسي، ويعد من الأمراض التنفسية المعدية، وظهر أول مرة في 2002 بالصين، كما أنه من الأمراض سريعة الانتشار ويسهل الإصابة به، فهو أعراضه شبه الانفلونزا في البداية حتي يتمكن المرض من الجسم.

ما هي أعراض مرض السارس؟

تكون في بداية الأمر أعراضه شبه الانفلونزا حتي يتمكن من الجسم يتعرض المصاب لبعض الأعراض الأخرى الخطيرة، ومنها:

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-ألم في عضلات الجسم.

-قشعريرة.

-صداع شديد.

-الإصابة بالإسهال.

-التعرض للإصابة بسعال جاف.

-التعرض لضيق شديد في التنفس.

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ما هي أسباب الإصابة بمرض السارس؟

مرض السارس يرجع سببه إلي ذُرّية الفيروسة المُكَلَّلة ، نفس عائلة الفيروسات التي تُسبِّب البرد العادي، التي يصيب بها الحيوان ويمكن انتقالها إلي الإنسان، وهذا الفيروس يعد من أنواع فيروسات البرد.

ما هي طرق انتشار مرض السارس؟

يسهل انتشار مرض السارس عن طريق الرذاذ الحامل له عبر الهواء، فيمكن الإصابة به من خلال سعال أو عطس الشخص المصاب به، أي بالاتصال المباشر بالشخص المصاب.

ما هي مضاعفات مرض السارس؟

يتسبب هذا المرض في التعرض لعدوي ربما تكون قاتلة في الكثير من الأحيان، فهو يتسبب في التعرض لفشل الجهاز التنفسي، أو فشل في عضلة القلب والكبد.

ما هو علاج مرض السارس؟

لم يوجد علاج لمرض السارس بالرغم من الجهود العالمية التي أتبعت للوصول لعلاج هذا المرض، ولكن هناك بعض الحيل والنصائح الوقائية الخاص به، ومنها:

-غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون.

-عليك ارتدِ قفازات عند لمس أي شيء.

-ارتداء الأقنعة الطبية أي الكمامات.

-تطهير الأسطح بشكل جيد.