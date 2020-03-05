شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعشاب مهمة عشان صحة طفلك.. خليهم دايما فى مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رشح ومغص وسعال وإسهال"، جميعها من المشاكل التي يتعرض لها الأطفال دائما، وذلك نتيجة تقلبات الجو وانتشار الفيروسات والعدوى أو تناول الأطعمة الملوثة التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمى عندهم، وهنا يحتاج الطفل للعلاجات والأدوية لمقاومة المرض، ولكن ذكر موقعtheherbalacademy بعض الأعشاب الطبيعية المهمة لصحة الأطفال والتي تساعد على علاج الامراض ومنها: أعشاب طبيعية مهمة لصحة طفلك أعشاب طبيعية مهمة لصحة طفلك

1:البابونج، واحد من اشهر أنواع الأعشاب الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تهدئة الألم وتساعد الطفل على الاسترخاء والنوم بهدوء دون أرق أو توتر.

2:الزنجبيل، من الأعشاب الغنية بالعناصر والمعادن التي تعمل على علاج الغثيان والحد من تقلصات البطن والانتفاخ عند الطفل، ولكن ينصح بتحليه الزنجبيل جيدا قبل إعطائه للطفل حتى لا يرفض تناوله.

3: النعناع، يحتوى على خصائص عديدة تعمل على علاج الإمساك والمغص والحد من الالتهاب والألم.

Advertisements

4:الكراوية، من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الانتفاخ والغازات عند الأطفال الرضع.

5:الينسون من اشهر أنواع الأعشاب المفضلة ند الأطفال حيث انه يتميز بمذاقه الطيب فضلا عن ذلك يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج السعال والعطس والتخلص من البلغم المستمر الناتج عن الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

6:التليو، ينصح بتشجيع الأطفال على تناول أعشاب التليو حيث انها تتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمىوالتنفسى وتحد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.

7: الكمون، يحتوى على عناصر مهدئة تساعد على تسكين الألم والمغص ، كما انها تعمل على طرد الغازات وتهدئة السعال والعطس.