شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. إلغاء النسخة ٩٠ من معرض جنيف الدولى للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة معرض چنيف الدولى للسيارات عن إلغاء النسخة ٩٠ من المعرض بشكل رسمى. المعرض كان من المفترض أن يرحب بوسائل الإعلام والجمهور العام فى الفترة من ٥ إلى ١٥ مارس ٢٠٢٠ ، وهو يعد واحداً من أكبر المعارض الدولية لبسنوية للسيارات والذى يتم فيه الكشف عن الكثير من السيارات الجديدة والتقنيات والمفاهيم والنماذج الاختبارية. ويأتى إلغاء فعاليات المعرض العالمى والذى كان مرتقباً إثر أمر صادر عن المجلس الفيدرالى فى ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ بأنه لا يُسمح بإجراء أى أحداث تضم أكثر من ألف شخص حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠. وهو قرار جاء قبل افتتاح المعرض بثلاثة أيام لوسائل الإعلام. فى بيان رسمى صدر عن إدارة المعرض قال المنظمون إنهم يقبلون هذا القرار، وقال موريس توريتينى رئيس مجلس إدارة المؤسسة: "نحن نأسف لهذا الموقف ، لكن صحة جميع المشاركين هى أهم أولوياتنا وعارضينا. هذه حالة قاهرة وفقدان هائل للمصنعين الذين استثمروا على نطاق واسع فى وجودهم فى چنيف.

لكننا مقتنعون بأنهم سيفهمون هذا القرار. نود أن نشكر بحرارة جميع المشاركين فى تنظيم نسخة ٢٠٢٠ من معرض چنيف الدولى للسيارات“. قبل بضعة أيام من افتتاح الحدث ، كان بناء الأجنحة مكتملًا تقريبًا. وقبل أسبوع ، خلال المؤتمرات الصحفية التى أعلنت عن نسخة ٢٠٢٠ ، لم يكن هناك ما يوحى بأن مثل هذا الإجراء ضرورى. تغير الوضع مع ظهور أول حالات فيروس كورونا المؤكدة فى سويسرا وإصدار أمر من المجلس الفيدرالى فى ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ وما تبعه من إلغاء الحدث بسبب هذا القرار. بعد الإعلان عن القرار كان يتوجب على المعرض تنظيم تفكيك الأجنحة التى كانت قد أوشكت على الاكتمال. وتبع ذلك بالطبع الكثير من العواقب المالية الكبيرة لجميع المشاركين فى الحدث وهو ما يحتاج إلى تقييم خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يكتمل استرداد جميع التذاكر المباعة ورد المبالغ المدفوعة إلى أصحابها بالكامل.

كان بعض صانعى السيارات قد أعلنوا بالفعل عدم وجودهم فى المعرض بسبب تفشى فيروس كورونا. على سبيل المثال، قالت تويوتا إنها سترسل فقط كبار المسؤولين التنفيذيين وموظفى العلاقات العامة الذين يتحملون مسؤوليات تجاه أوروبا. وفقًا للمنظمين، يحضر ما يقرب من ٢٢٠ عارضًا المعرض السنوى للسيارات، إلى جانب ١٠ آلاف صحفى وحوالى ٦٦٠ ألف زائر. چنيف معروف بأنه معرض لبعض أغلى السيارات فى العالم وأكثرها حصرية، لكنه يستخدم أيضًا للكشف عن كل الطُرز الرئيسية الجديدة. كانت مجموعة فولكس ڤاجن قد قالت إن ثلاثة إصدارات من أفضل سياراتها مبيعًا ستتصدر المشهد فى چنيف بما فى ذلك النسخة الجديد من Golf GTI وهى سيارة الآداء الرياضى. بينما كشفت BMW النقاب عن مفهومها i4 عبر البث المباشر. تم إيقاف معرض چنيف بعد أن أبلغت السلطات السويسرية عن ١٥ حالة إصابة بفيروس كورونا. يوجد فى إيطاليا ٦٥٠ إصابة على الأقل و ١٧ حالة وفاة ، بينما أبلغ المسؤولون الفرنسيون عن ٣٨ حالة ووفاة.