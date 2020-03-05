شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع المرىء اسبابه واعراضه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من حرقة في المعدة بين الحين والآخر، دون أن يكون لديهم تفسير واضح، ولكن إذا حدث ذلك كثيرًا ، فقد تكون مصابًا بارتجاع المرىء أو ما يعرف علنيا باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

ارتجاع المريء هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي بسبب عدم إغلاق العضلة العاصرة للمريء (LES) بشكل صحيح ، مما يسمح بحمض المعدة إلى المريء ، مما يسبب الالتهابات وفي بعض الحالات تآكل الأسنان.

في بعض الحالات، قد يكون ارتجاع المريء نتيجة لمشكلة أخرى، مثل فتق الحجاب الحاجز أو ورم، و تشير التقديرات وفقا لموقع " verywellhealth" إلى أن حوالي 20 % من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة يتأثرون بمرض الارتجاع المعدي المريئي ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن لحسن الحظ ، يمكن لمعظم الناس التحكم في الأعراض من خلال تغييرات نمط الحياة أو الأدوية.

أعراض ارتجاع المرىء

أهم أعراض ارتجاع المريء هو حرقة المعدة، وهي إحساس حارق يقع أسفل عظمة الصدر ، وغالبًا ما يشع باتجاه الحلق، حيث يصل حمض المعدة الذى يعرف باسم حمض الهيدروكلوريك "حارس"المعدة"، إلى الجزء الخلفي من الحلق ، مما ينتج طعم حامض، وقد تترافق هذه الأعراض أحيانًا مع الغثيان، وعادة ما تكون حرقة المعدة والقيء أسوأ بكثير بعد تناول الطعام وتكون أكثر حدة أثناء الاستلقاء أو الانحناء.

وتشمل الأعراض الأخرى لمرض ارتجاع المريء:

التهاب الحلق المستمر.

بحة في الصوت .

السعال المزمن.

الصفير .

رائحة الفم الكريهة .

ألم في الصدر .

الشعور بوجود ورم في الحلق

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في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ارتجاع المريء مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى بعض المشاكل الخطيرة للغاية، ومن أكثر المضاعفات المتكررة لارتجاع المريء تشمل، التهاب المريء التآكلي ، وتضيق المريء.

بالإضافة إلى مخاوف المريء، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى مضاعفات أخرى تشمل التهاب الحنجرة المزمن وتضييق الشعب الهوائية حول الحنجرة ، وتجويف الأسنان، والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة.

أسباب ارتجاع المريء

يحدث ارتجاع المريء بسبب ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، وعادة ، يتم منع الارتجاع عن طريق العضلة العاصرة للمريء، وهي حلقة من العضلات تقع عند تقاطع المريء والمعدة.

في معظم حالات ارتجاع المريء، ترتاح العضلة العاصرة للمرئ بشكل عابر عندما لا يكون من المفترض القيام بذلك ، مما يسمح بفترة زمنية قصيرة يمكن أن تدخل فيها محتويات المعدة إلى المريء..

يمكن حدوث ارتجاع المريء عندما تصبح العضلة متقلبة بشكل مزمن ، مما يسمح بحدوث ارتداد في أي وقت تقريبًا.

التدخين .

العديد من الأدوية .

شرب الكحول والكافيين .

العديد من أنواع الطعام وخاصة الأطعمة الدهنية والشوكولاتة.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في ارتجاع المريء وجود فتق في الحجاب الحاجز، زيادة الوزن أو السمنة، والحمل.

علاج ارتجاع المرئ

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء، فإن الخبر السار هو أنه من المحتمل أن تكون قادرًا على التحكم في الأعراض إذا كنت تعتمد تغييرات نمط الحياة المناسبة، وتشمل هذه:

فقدان الوزن.

رفع الرأس أثناء النوم.

تجنب الأطعمة الدسمة.

الامتناع عن الأكل 3 ساعات قبل النوم.

تجنب الملابس الضيقة.

بشكل عام ، إذا كان لديك أعراض خفيفة فقط ، فسوف يوصي طبيبك بأدوية مضادات الحموضة التي تخفف الأعراض في بعض الأحيان.

يتضمن العلاج المعياري لمرض ارتجاع المريء بشكل عام وصفة طبية تقلل من مستويات الأحماض في المعدة وتتيح شفاء بطانة المعدة، وهما حاصرات الهيستامين التي تساعد فى الحد من إنتاج حمض المعدة، والأخر مثبطات مضخة البروتون التى تعمل على تثبيط المضخة في خلايا المعدة التي تنتج حمض المعدة.

إذا لم تتحسن الأعراض مع تغير نمط الحياة والأدوية الموصوفة ، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية ، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث.