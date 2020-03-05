شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مصاب بالنزلة المعوية اعرفى ازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزلة المعوية من أكثر الأمراض انتشارا وخصوصا بين الأطفال، وهى عبارة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية في الأمعاء، وذلك نتيجة تناول الطعام أو الشراب الملوث أو نتيجة استخدام أدوات من شخص مصاب بالمرض لشخص آخر، لذلك تنتقل النزلة المعوية سريعا بين الأطفال في المدارس والحضانات.

وحسب ما ذكره موقع health فإن أبرز أعراض النزلة المعوية عند الأطفال هي" الإسهال، الغثيان، القىء، اضطرابات في المعدة، ارتفاع درجة الحرارة".

كما ذكر الموقع بعض النصائح التي يجب اتباعها للاعتناء بالطفل أثناء إصابته بالنزلة المعوية وهى:

نصائح للتعامل مع الطفل المصاب بالنزلة المعوية

1:ينصح بالاهتمام بصحة الطفل من خلال الاكثار من تناول السوائل طول اليوم وخصوصا المياه ، فيساعد ذلك على علاج النزلة المعوية وخفض الحرارة.

2:في حالة ارتفاع درجة الحرارة العالية ينصح بوضع كمادات مياه فاترة مع إعطاء الطفل خافض الحرارة ولكن تحت اشراف الطبيب.

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3:العصائر الطبيعية من أفضل أنواع السوائل التي يجب إعطائها للطفل ومنها عصير الليمون والبرتقال المخفف.

4:شوربة الدجاج، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والجسم وطرد الفيروسات والبكتيريا من الجسم.

5:ينصح الأمهات بعدم إعطاء الطفل الوجبات الدسمة التي تحتوى على زيوت ومنها(البطاطس المهروسة، الجزر المسلوق، التفاح، الأرز، الدجاج المسلوق، الخبز).

6: تجنب تناول الحلويات ، ومنتجات الالبان، والمشروبات الغازية والايس كريم.

لا بد من علاج النزلة المعوية سريعا وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب في مواعيدها حيث انها تسبب الجفاف الشديد وضعف الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود.