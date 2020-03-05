شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر استخدام المضادات الحيوية أثناء الحمل والرضاعة على سمنة الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن استخدام المضادات الحيوية أثناء الحمل لا يبدو أنه يؤثر على وزن الأطفال في السنوات اللاحقة ، ولكن الاستخدام أثناء الطفولة قد يزيد من خطر زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً لتحليل تم نشره في مجلة السمنة .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فحص الباحثون جميع الدراسات المنشورة ذات الصلة التي نظرت في استخدام المضادات الحيوية أثناء الحمل والرضع ووزن الأطفال لاحقًا - والتي شملت على 23 دراسة رصدية شملت 1252535 مشاركًا - لم يجدوا رابطًا بين استخدام المضادات الحيوية قبل الولادة وزيادة الوزن أو السمنة عند الأطفال.

ولوحظ وجود زيادة في خطر زيادة الوزن أو السمنة في التحليلات التي تقتصر على استخدام المضادات الحيوية في الأثلوث الثاني، وكذلك في استخدام المضادات الحيوية خلال فترة الرضاعة.

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وقال كبير الباحثين "يونج شو" ، دكتوراه في الطب ، من مستشفى تابع لجامعة جنوب غرب الطبية في الصين: "يجب استخدام المضادات الحيوية بحذر للأطفال أكثر من النساء الحوامل".

وقد اكتشف علماء الأوبئة في جامعة مانشستر وجود ارتباط بين عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية وارتفاع خطر دخول المستشفى، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وتستند الدراسة من المعهد الوطني للبحوث الصحية وبرنامج المدن الصحية المتصلة على بيانات مليوني مريض في إنجلترا وويلز.

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين تناولوا 9 أو أكثر من وصفات المضادات الحيوية للعدوى الشائعة في السنوات الثلاث السابقة هم أكثر عرضة للذهاب إلى المستشفى بمعدل 2.26 مرة خلال ثلاثة أشهر أو أكثر.