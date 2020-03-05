شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ما وصل إليه العالم حول لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع عدد وخطورة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، جعل الحصول على علاج أو التركيز في العثور على لقاح أكثر ضرورة وإلحاحا، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " bbc"، نتعرف على بعض الأسئلة والإجابات حول اللقاحات ومنها تلك المتعلقة بفيروس كورونا:

كيف يعمل اللقاح؟

اللقاحات مثل المعلمين في المدرسة تلميذهم هو الجهاز المناعي ودرسهم هو كيفية مكافحة العدوى، وتظهر اللقاحات الفيروسات أو البكتيريا بشكل غير ضار على الجهاز المناعي، تعرفها دفاعات الجسم على أنها غزاة ثم تتعلم كيفية محاربتها، وفي حالة تعرض الجسم للفيروس فإنه يعرف كيفية محاربة العدوى.

ما هي طرق اللقاح؟

الطريقة الرئيسية للقاح منذ عقود هي استخدام الفيروس الأصلي، فقديما كان يتم إجراء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية باستخدام إصدارات ضعيفة من تلك الفيروسات التي لا يمكن أن تسبب عدوى كاملة، ويتكون لقاح الإنفلونزا الموسمية عن طريق أخذ سلالات الإنفلونزا الرئيسية أثناء القيام بالجولات وتعطيلها تمامًا، ويستخدم العمل على لقاح فيروس كورونا جديد مناهج أحدث وأقل اختبارًا تسمى لقاحات "التوصيل والتشغيل"، حيث أشار الباحثون إلى أن وجود الشفرة الوراثية للفيروس التاجي الجديد ، Sars-CoV-2 ، ساعدت فى وضع مخطط كامل لانتاج لقاح خاص بهذا الفيروس، ويقوم بعض علماء بإنتاج اللقاحات من خلال أجزاء صغيرة من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا ووضعها في فيروسات أخرى غير ضارة تمامًا.

وتستخدم مجموعات أخرى من الشفرة الوراثية الخام أي الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي ، والتي يجب أن تبدأ حقنها مرة واحدة في الجسم في إنتاج أجزاء من البروتينات الفيروسية التي يمكن للجهاز المناعي مرة أخرى تعلم مكافحتها.

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ما هو التقدم في العثور على لقاح واحد لفيروس كورونا؟

طور الباحثون لقاحات وبدأوا في اختبارها على الحيوانات، ولكنها لم تصل إلي كفاءة هذا اللقاح، وواقعيا سيكون في منتصف العام المقبل اللقاح في أحسن الأحوال ويثبت كفاءته العالية في العلاج والشفاء.

هل اللقاح الخاص بفيروس كورونا سيحمي الناس في جميع الأعمار؟

سيحمي الناس أجمعهم إلا أنه سيكون أقل نجاحا في كبار السن، وهذا ليس بسبب اللقاح نفسه .

يمكن أن يكون هناك أي آثار جانبية للقاح كورونا؟

جميع الأدوية ، حتى الباراسيتامول ، لها آثار جانبية لكن بدون تجارب سريرية ، من المستحيل معرفة الآثار الجانبية للقاح تجريبي.

حتى يتم تطوير لقاح ما هي العلاجات المتاحة؟

اللقاحات تمنع العدوى وأفضل طريقة لفعل ذلك في الوقت الحالي هي النظافة الجيدة، وإذا كنت مصابًا ، فسيكون ذلك خفيفًا بالنسبة لمعظم الأشخاص هناك بعض الأدوية المضادة للفيروسات تُستخدم في التجارب السريرية ، لكن لا يمكننا أن نقول بالتأكيد أيًا من هذه الأعمال.