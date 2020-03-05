الصحة العالمية: مصر لم تسجل سوى حالتي إصابة بكورونا فقط

الخميس 5 مارس 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية في مصر، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حالتين فقط.



ونشرت المنظمة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" قالت فيها: "تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بمرض (كوفيد ١٩) في مصر، حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وتم التعامل معهما بمهنية، وتم كشف جميع المخالطين لهما وطبقت عليهما الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة".

Advertisements

وكانت مصر أعلنت إجراء تحاليل لـ1447 حالة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة المصرية أن جميع النتائج جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين اللذين تم الإعلان عنهما مسبقا.

وقالت "زايد" إنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.