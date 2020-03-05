شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض للشمس والغرغرة بالماء الدافئ والملح.. طرق بسيطة لحمايتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "The health site "، أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعلك فى أمان من الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لليونيسيف، حيث أدرجت منظمة اليونيسيف بعض الاحتياطات والحقائق المتعلقة بالسلامة حول فيروس كورونا، والتي يمكن أن تساعدك على البقاء آمنًا في حالة تفشي المرض.



كورونا الوباء القاتل

وقالت، بصرف النظر عن المقياس المعتاد لتجنب التجمعات، وغسل اليدين، فقد خرجت اليونيسف ببعض الطرق الأخرى التي يمكن اتباعها للحفاظ على الأمان وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت، يظهر فيروس كورونا الجديد بأنه سريع الانتشار، وقد يتحول الى عدوى عالمية، أو وباء عالمى، مع زيادة الحالات بمعدل ينذر بالخطر في جميع أنحاء العالم، تفرض الحكومات قيودًا وتشدد القواعد لاحتواء الوباء.



غسل اليدين ضرورى بعد العطس او الكحة

وأضاف الموقع، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند من 6 إلى 28 حالة في يوم واحد، مع وجود مئات آخرين تحت الحجر الصحي، وليس الهند فحسب بل العالم اجمع انتشر فيه الفيروس ووصل للعديد من بلدان العالم، لذلك فان العالم يجب أن يكون على استعداد للتعامل مع تفشي المرض بشكل كبير.

وأضاف الموقع، مع عدم وجود علاج أو لقاح في الأفق للقضاء على الفيروس، قد تكون الوقاية هي الخيار الوحيد للجميع في هذا الوقت، بصرف النظر عن المقياس المعتاد لتجنب التجمعات، وغسل اليدين، فقد خرجت اليونيسف ببعض الطرق الأخرى التي يمكنك إتباعها للحفاظ على أمانك.

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الوقاية من كورونا

إرشادات اليونيسف لمساعدتك على أن تكون آمنًا من تفشي فيروس كورونا:

أولا: لا ينتقل الفيروس عبر الهواء، لذلك لا داعي للقلق بشأن انتقاله عبر الهواء، موضحا أن الفيروس إذا سقط على أي سطح معدني، فإنه يبقى هناك لمدة 12 ساعة، هذا يجعل غسل اليدين مهم جدا، والغسل بالماء والصابون يكفي.

ثانيا: إذا وقع على القماش، فإنه يبقى لمدة 9 ساعات، لكن غسل ملابسك أو الخروج فى الشمس، يمكن أن يكون كافيًا لقتل فيروس كورونا.



الغرغرة تحميك من كورونا

ثالثا: يمكن لفيروس كورونا البقاء على يديك لمدة 10دقائق، ولكن إذا كنت تستخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول، فسوف يقتل الجراثيم.



التعرض للشمس يحميك من كورونا

رابعا: لا يمكن للفيروس التاجي البقاء على قيد الحياة، عند التعرض لدرجة حرارة 26-27 درجة مئوية وما فوق، فإنه لا يظل حيا فى المناخ الحار، لذلك إذا قمت بالاستحمام بالماء الساخن وعرّضت نفسك لأشعة الشمس، ستحمى نفسك من فيروس من فيروس كورونا.

خامسا: تجنب تناول الآيس كريم وأي طعام بارد آخر، حيث أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح، سيقتل الجراثيم الموجودة في اللوزتين، ويمنعها من الوصول إلى رئتيك.