دراسة حديثة ترصد علاقة بين النوم نهارًا والسكّري والسرطان

قد يتعرض كبار السن الذين يعانون من النوم أثناء النهار لخطر الإصابة بأمراض السكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لدراسة أولية ستُعرض في الاجتماع السنوي الـ72 للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب في تورونتو بكندا خلال الفترة من 25 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) 2020. وتصف الدراسة، الإفراط في النوم أثناء النهار، بأنه الميل للنوم وقتًا طويلًا خلال ساعات النهار، حتى بعد قضاء سبع ساعات أو أكثر في النوم ليلًا.

وشملت الدراسة 10 آلاف و930 شخصًا، أجرى معهم الباحثون مقابلات عبر الهاتف مرتين تفصل بينهما ثلاث سنوات، حيث حقق 23 في المائة من الأشخاص فوق 65 عامًا معايير النوم المفرط نهارًا في المقابلة الأولى، وأراد الباحثون معرفة انعكاسات ذلك عليهم في المقابلة الثانية.

ويقول تقرير عن الدراسة نشره أمس الموقع الإلكتروني للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، إن الأشخاص الذين أبلغوا عن النوم المفرط نهارًا في أول مقابلة هاتفية تعرضوا لخطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بنسبة 2.3 مرة بعد ثلاث سنوات من أولئك الذين لم يبلغوا عن النوم المفرط، وكانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

ويوضح التقرير، أن الأشخاص البالغ عددهم 840 والذين أبلغوا عن النوم المفرط نهارًا في المقابلة الأولى، أصيب منهم 52 شخصًا بمرض السكري، كما أصيب 20 شخصًا بالسرطان.

ولم تتطرق الدراسة إلى تفسير هذه العلاقة الإحصائية التي أوجدتها بين نوم كبار السن المفرط نهارًا والإصابة بهذه الأمراض، لكن الدكتور عبد الباسط صالح، أستاذ الأمراض الصدرية ومدير مركز طب وأبحاث النوم بجامعة المنصورة بمصر، يرجع الإصابة بالسرطان إلى حدوث خلل هرموني وضعف في المناعة.

ويقول صالح في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط": "كبار السن أو حتى صغار السن الذين ينامون فترات طويلة نهارًا، تتعدى حدود القيلولة الصحية القصيرة (25 دقيقة) أو الطويلة (45 دقيقة)، يعني ذلك أن هناك مشكلة في جودة نومهم ليلًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في الساعة البيولوجية يترتب عليه تأثير سلبي على الهرمونات والجهاز المناعي، فيصبح الشخص أكثر عرضة للسرطان".

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ويشير إلى أن تركيز الدراسة على كبار السن ربما يعود إلى سببين، أولهما أنهم الأكثر تناولًا للأدوية التي يكون لها تأثير على قطع النوم لقضاء الحاجة، فضلًا عن أنهم يعانون بحكم السن من ضعف الجهاز المناعي مقارنة بالفئات الأصغر سنًا.

أما بالنسبة للعلاقة بين عدم جودة النوم والسكري، فهي مثبتة منذ فترة وليس لها علاقة بالسن، وتعود إلى تأثير النوم السيئ على الجهاز العصبي السمبثاوي أو ما يعرف بـ"الجهاز العصبي الودي". ويضيف صالح "الخلل في النوم يدفع هذا الجهاز إلى العمل الدائم دون توقف، وهذا من شأنه أن يزيد من معدلات الحرق، ومن ثم يؤدي للإصابة بالسكري".

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