ملكة النرويغ تكشف خلال زيارتها للأردن عن قصتها مع الـ"آي باد"

عمّان - لايف ستايل
كشفت ملكة النرويغ خلال زيارتها إلى الأردن، أنها تعرفت على جهاز الـ"آي باد" لأول مرة بواسطة الملك عبد الله الثاني عام 2010. وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية أن الملكة سونيا، كشفت في اللقاء الافتتاحي تمهيدا لتوقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين، وبحضور الملك عبد الله الثاني والعاهل النرويغي هارلد الخامس، أنها سمعت عن الـ "آي باد" واستعمالاته من الملك عبد الله الثاني في العام 2010، وكان العاهل الأردني أول من أخبرها عن الاختراع الجديد خلال زيارته للنرويغ حينها.
وروت ملكة النرويغ أن طردا بريديا حمل هدية عبارة عن "آي باد" من الملك عبد الله وصلها بعد أسبوع.
وكشفت الملكة سونيا أمام الحضور، أنها منذ ذلك اليوم أدمنت استخدام هذا الجهاز الذي تطور كثيرا وبات لا غنى عنه. يذكر أن جهاز الـ "آي باد" أطلق لأول مرة في عام 2010.
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