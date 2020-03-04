الأميرة يوجين تعرض صور عائلية لم تنشر من قبل على الإنستغرام

شاركت الأميرة يوجين (Princess Eugenie) ابنة دوق ودوقة يورك، وحفيدة ملكة بريطانيا، معجبيها بصور عائلية لم تنشر من قبل، من خلال صفحتها على موقع الإنستغرام، وذلك في يوم الإثنين الموافق ليوم 2 مارس 2020. الصور التقطت أثناء زيارة الأميرة يوجين لخالتها جين فيرغسون (Jane Ferguson) في أستراليا في عام 2009، والتي شهدت زيارتها أيضا لمتنزه موغو للحياة البرية في أستراليا، وكان المنتزه قد أغلق لبعض الوقت نتيجة لحرائق الغابات التي عانت منها أستراليا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أعيد افتتاحه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفضل موظفيه الذين اختاروا البقاء في المنتزه ومكافحة الحريق لإنقاذه وحماية الحيوانات في المنتزه.

الصور التي نشرتها الأميرة يوجين تضمنت صورة تجمعها بخالتها، وأخرى لها وهي تقوم باحتضان حيوانات في منتزه موغو للحياة البرية في أستراليا، وكتبت معلقة على الصور:

"لقد كنت محظوظة للغاية بزيارة منتزه موغو للحياة البرية في عام 2009 أثناء زيارتي لخالتي في أستراليا، لقد كانت تجربة رائعة مع الحيوانات ومع الفريق الرائع من الأشخاص الذين يعملون على العناية بهذه المخلوقات الرائعة، متنزه موغو للحياة البرية أعيد افتتاحه في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن حطمت حرائق الغابات المدمرة المتنزه وأضرت بالعاملين في المنتزه والحيوانات".

الأميرة يوجين تشيد بشجاعة العاملين في المنتزه

وتابعت الأميرة يوجين في تعليقها قائلة: "تشاد ستابلز (Chad Staples)، مدير المنتزه، تلقى صراحة أمر ينص على ما يلي: غادر المكان على الفور إلى الشرق باتجاه الشاطئ، واحتمي في مكان آمن، ولكنه اختار هو وفريقه أن يقوموا بدلا من ذلك بالبقاء ومحاربة النار لإنقاذ المنتزه، ولقد شعرت بالانبهار من ذلك القدر الكبير من العزيمة والإرادة الإنسانية، وكيف يمكن أن تدفعك إلى التغلب على مثل هذه الظروف المرعبة، وأردت أن أشارك هذه القصة الملهمة بعد ما مرت به أستراليا، قلوبنا دائما مع جميع المتضررين من حرائق الغابات في أستراليا".

تعليقات المتابعين على صور الأميرة يوجين

مشاركة الأميرة يوجين الجديدة عن متنزه موغو للحياة البرية في أستراليا حصلت على العديد من الإعجابات والتعليقات الإيجابية من قبل متابعي صفحة الأميرة يوجين على موقع الإنستغرام، ومن بين التعليقات المنشورة تعليق كتب فيه: "شكرًا لدعمك الأستراليين"، وكتب آخر يقول: "يا لها من أميرة جميلة ورائعة".

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