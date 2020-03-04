ميغان ماركل تتلقى دعوة لحضور حفل "ميت جالا" هذا العام

تحدثت تقارير جديدة عن تلقي ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس، لدعوة لحضور حفل Met Gala لهذا العام، والمقرر أن يقام في نيويورك في يوم 4 مايو 2020، ونقلت صحيفة The Sun البريطانية عن مصدر مطلع قولع إن ميغان تخطط لحضور الحفل، بصحبة صديقها المقرب إدوارد إينينفول (Edward Enninful).

الصحيفة نقلت أيضا عن المصدر قوله: إن ميغان ماركل اختارت حفل Met Gala لهذا العام ليكون أول ظهور لها في هوليوود، بعد انسحابها رسميا من العائلة المالكة البريطانية

اعتبارا من يوم 31 مارس الجاري، وتحدث اأيضا عن تخطيط ميغان للظهور في إطلالة: براقة ومبهرة" في حفل Met Gala لهذا العام، والذي يحمل ثيم أو موضوع قصة فيرجينيا وولف (Virginia Woolfe) الشهيرة "أورلاندو" (Orlando).

ميغان ماركل تسعى لتثبيت أقدامها مجددا في هوليوود

وأضاف المصدر قائلا: "حفل Met Gala يحضره النجوم والمشاهير في هوليوود وصناعة الترفيه، ومن الطبيعي أن تكون ميغان ممن يتم دعوتهم، فريق إدوارد (إينينفول) متحمس للغاية لظهوره بصحبة ميغان في الحفل، وميغان ترغب في حضور مناسبات مثل تلك حتى تعيد تثبيت أقدامها في هوليوود".

أصدقاء ميغان ماركل ظهروا في حفل Met Gala

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حفل Met Gala يحضره في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير وسبق وأن حضره مجموعة لا بأس بها من أصدقاء ميغان ماركل المقربين، من بينهم سيرينا وليامز (Serena

Williams)، وأوبرا وينفري (Oprah Winfrey) وبيونسيه (Beyoncé).

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