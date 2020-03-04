سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 4 مارس 2020

سجل سعر صرف الدولار رقما قياسيا جديدا مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية "السوداء" 113 جنيها سودانيا مرتفعا بنحو 3 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.

بينما سجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع دون تغيير عن سعر الثلاثاء.

ويحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

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واتخذ المركزي السوداني في هذا الإطار عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو إلى 61.39 جنيه للشراء مقابل 61.70 جنيه للبيع، كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني 70.49 للشراء مقابل 70.684 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 116 جنيها والإسترليني 138 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.79 جنيه للشراء و180.69 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 29 جنيها، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 30 جنيها، وبلغ سعر الدينار الكويتي 254 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.