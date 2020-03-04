المانيا تمنع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا

قررت ألمانيا، منع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى حالات الإصابة بكورونا وفق ما ذكرته فضائية العربيه في خبر عاجل لها، وفى وقت سابق عرضت قناة روسيا اليوم فيديو للمتاجر في برلين برفوف شبه فارغة بعدما أكدت العاصمة الألمانية أول حالة إصابة بالفيروس القاتل.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 188 شخصا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة الألمانية، أنه تم تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس المستجد في العاصمة برلين، فضلًا عن حالة أخرى تم تسجيلها الأحد، مؤكدًا أن هناك الآن 3 حالات مؤكدة في برلين

وأوضح البيان، أن الحالة الأولى لشاب من برلين، فيما أعلن السيناتور الصحي ديليك كالايشي - في مجلس الأعمال الإقليمي - عن وجود حالتين مؤكدتين أخرتين إحداهما لرجل من وسط برلين، والأخرى لامرأة في حي مرزان - هيلرزدورف.

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فيما تبذل السلطات الصحية جهدها للعثور على الأصدقاء والمعارف والزملاء والأقارب وغيرهم من الاتصالات للمرضى وخاصة للشاب، وحدد مسئولو الصحة 60 شخصًا قد يكون المريض اختلط بهم وأصيبوا بالفيروس.

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