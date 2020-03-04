شكرا لقرائتكم خبر عن فى حالة إعلان الطوارئ بسبب كورونا.. ما هى الأطعمة التى يمكنك تخزينها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في 47 دولة، يستعد الناس للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، بما في ذلك الإغلاق المحتمل للأعمال والخدمات، وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت 1051 من البالغين الأمريكيين أجرتها Insider Data ، قال 22 ٪ إنهم بدأوا بالفعل تخزين المواد الغذائية في حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، مثل الحجر الصحي.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع Business Insider ، بعض النصائح من الخبراء حول كيفية تخزين أطعمة في المنزل، وطرق استخدمها بشكل صحي ومغذي، وهناك طرق لتناول الطعام بشكل جيد حتى لو كنت غير قادر على مغادرة منزلك لعدة أيام في حالة انتشار الطوارئ، ومنها:

-قم بتخزين الأطعمة المعلبة كالفول والأرز والمكرونة، والفاصوليا والشوفان والعدس والحمص =، وما شابه ذلك ، فهي أطعمة لديهم فترات صلاحية طويلة ويسهل تخزينها ، ويمكن دمجها في مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية، وعليك التأكد من تخزينها بشكل صحيح عن طريق وضعها في أكياس محكمة الإغلاق وفي مكان بارد وجاف للحفاظ على الجودة .

-هناك بعض الأطعمة المعلبة والتي تحتوي علي سوائل، ومنها صلصة الطماطم، والتونة، وعلب الفول والفواكه المعلبة، فهي أطعمة سهلة في التخزين، وتجنبك التعرض للشعور بالجوع.

Advertisements

-عليك تخزين الخضروات والفواكه في الفريزر، وذلك لإضافة القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالفيتامينات والعناصر الهامة، ولذا يمكنك تخزين البازلاء، والجزر والسبانخ والتوت والبطاطا.

-أيضا عليك تخزين المكسرات فهي من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي مزيج بين الفيتامينات والمعادن التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

-يمكنك تخزين اللحوم الحمراء والبيضاء في الفريزر الخاص بك، فهي من الأطعمة التي تمد الجسم بالكثير من العناصر التي يحتاجها بشكل ملحوظ.