شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى تحتاج إلى إجراء اختبار مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى من الأمراض الشائعة عند كثير من الناس، ومن المهم اكتشاف مرض السكر مبكراً، من خلال إجراء تحاليل تقيس مستوى السكر في الدم، حيث إن كثيرا من الأشخاص المصابين بداء السكري ليس لديهم أعراض، ولكن من الذي يجب اختباره لمرض السكري ومن الأكثر عرضة للإصابة به، هذا ما نتعرف عليه، وفقاً لموقع "endocrineweb".

حالات يجب فيها إجراء تحليل لمرض السكري

توصي جمعية السكري الأمريكية بإجراء اختبارات دم لمرض السكري في أي شخص يعاني من أعراض المرض.

عند الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، يجب أن يبدأ الاختبار في عمر 45 عامًا أو كل ثلاث سنوات بعد ذلك أو قبل ذلك في البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وهذا يعني مؤشر كتلة الجسم (قياس الدهون في الجسم) 25 ويكون له أي مما يلي عوامل الخطر الأخرى:

-إصابة أحد أقاربه بمرض السكري.

-الكسل وقلة النشاط البدنى.

-النساء المصابات بسكري الدم.

- ارتفاع الكوليسترول في الدم HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) ويكون مستوى الكوليسترول في الدم أكبر من 35 ملج/ ديسيلترمستوى الدهون الثلاثية أكبر 250 ملج / ديسيلتر.

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-ارتفاع ضغط الدم.

-متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

-ضعف تحمل الجلوكوز أو مرض ما قبل السكري في اختبارات سكر الدم السابقة.

-تاريخ مرض القلب.

-في الأطفال والمراهقين، يجب النظر في اختبار مرض السكري من النوع الثانى لأولئك الذين يعانون من أعراض مرض السكري أو الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم اثنين من عوامل الخطر التالية:

-تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثانى في قريب من الدرجة الأولى أو الثانية.

-علامات داء السكري مثل مرض تصبغ الجلد، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم أو الدهون الثلاثية)، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو الوزن عند الولادة.

-الأم لديها تاريخ من مرض السكري أو سكري الحمل.

-يجب أن يبدأ الفحص عند الأطفال في سن العاشرة أو عندما يدخل الطفل في سن البلوغ ويجب أن يتكرر كل 3 سنوات.