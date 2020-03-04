شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الوفاة المبكرة تهدد لأشخاص المصابين بمرض عقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الأشخاص المصابون بمرض عقلي شديد، مثل الذهان أو الاضطراب الثنائي القطب ، بمعدل يتراوح بين 15 و 20 سنة في المتوسط ​​عن الشخص العادي - وهو أحد التفاوتات الصحية الرئيسية التي يواجهها الناس في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال الباحثون البريطانيون من جامعة “UHS”: "على الرغم من وضع برامج ومبادرات تهدف إلى مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة على السيطرة على صحتهم ، فإن هذه التدخلات المستهدفة غالباً ما تكون غير مجدية".

وأشار الباحثون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لكون الأشخاص المصابين بمرض عقلي شديد يعيشون حياة أقصر في المتوسط ​​، لأنهم أكثر عرضة للمعاناة من ظروف الصحة البدنية.

وأكد الباحثون أن احتمال إصابتهم بالسمنة أو السكري أو مرض الانسداد الرئوي المزمن يزيد بمقدار الضعف كما يزيد احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 1.5 مرة.

وأظهرت الدراسة أن الحرمان الاجتماعي والاقتصادي - مثل انخفاض الدخل ، أو تلقي تعليم أقل ، أو العيش في منطقة محرومة - كلها أسباب في تطور الظروف الصحية المزمنة.

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ولا يبدو أن العيب الاجتماعي والاقتصادي عامل خطر في تطوير الاضطرابات العقلية فحسب ، بل تُظهر الأبحاث أيضًا أن الأشخاص المصابين بمرض عقلي شديد يزيد احتمال عيشهم في المناطق المحرومة اجتماعيًا بمقدار 3.6 مرة عن المتوسط.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة هم أيضًا أكثر عرضة من 4 إلى 5 مرات للانخراط في سلوكيات غير صحية مثل إساءة استخدام الكحول والتدخين وتناول نظام غذائي غير صحي.

وكل هذه يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الظروف المادية على المدى الطويل ، مثل السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي شديد هم أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل الانتحار يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية حادة.

وأضاف الباحثون أن حوالي 40 ٪ من البالغين المصابين بأمراض عقلية شديدة يدخنون ، مقارنة مع 15 ٪ فقط من عامة الناس، كما أنه من المحتمل أن يسيء استخدام الكحول أو المخدرات بمعدل ثلاث إلى أربع مرات مقارنة بالأشخاص الأصحاء.