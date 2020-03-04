تحذير من نمو شعر الوجه بكثافة

الأربعاء 4 مارس 2020

قالت طبيبة أمراض النساء الألمانية، زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش، إن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية حيث إنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.



وأرجعت الطبيبة نمو الشعر إلى متلازمة تكيس المبايض، والتي تؤدي إلى فرط إنتاج هرمون الذكورة "أندروجين"، ومن الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض اضطرابات الطمث وآلام في الحوض واعتلال المزاج.

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وأشارت نوفاكوفيتش إلى أن خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض يرتفع لدى البدينات بصفة خاصة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى العقم.

ولفتت إلى أن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يرجع إلى بدء مرحلة انقطاع الطمث المعروفة في اللغة الدارجة باسم "سن اليأس"، حيث يتسبب تراجع إنتاج هرمونات الأنوثة "الإستروجين"و"البروجستيرون" في زيادة نمو الشعر في الوجه.

ونصحت باستشارة طبيب أمراض النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة وعلاجه في الوقت المناسب.