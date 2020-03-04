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بالأرقام.. الصحة العالمية تعلن عن آخر إحصائيات كورونا الأربعاء 4 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية، أخر إحصائيات لحالات الإصابة بفيروس كرونا، وأنه تم رصد حالة واحدة في أفغانستان، و21 حالة في دولة الإمارات العربية، وفي الأردن حالة واحدة، وإيران ارتفعت الإصابات إلى 2336 حالة، توفي منهم 77 مصاب، وفي باكستان 5 حالات.

وبلغ عدد الحالات في البحرين 49 حالة، وفي تونس حالة واحدة، وعمان 12 حالات، وفي العراق 26 حالة، وفي قطر 8 حالات، فيما ارتفعت الإصابات في الكويت لـ 56 حالة، وفي لبنان بلغت الإصابات 13 حالات، بينما وصدت المنظمة حالتي إصابة في مصر. Advertisements

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