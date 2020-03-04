ما هو نبات الجرجير؟

أوضحت الدكتورة «هند مأمون» خبيرة الطب البديل، تعريف فوائد الجرجير للحامل، وقالت إن الجرجير هو نبات مائي سريع النمو، ويقال إنه أحد أقدم الخضراوات التي عرفها الإنسان، إنها خضر داكنة خضراء مورقة تنمو في مياه الينابيع، وهو عضو عائلة الكرنب جنباً إلى جنب مع اللفت، والقرنبيط، الجرجير له ساق جوفاء تطفو في حين أن البنية الورقية لها ترتيب يشبه الريش؛ حيث تنشأ الأوراق من جانبي المحور المشترك. إنه ذو نكهة منعشة مع السيقان المقرمشة.

القيمة الغذائية للجرجير

عرف الجرجير كونه عنصراً أساسياً للنظام الغذائي من الجنود الرومان القدماء. كانت شطائر الجرجير عنصراً أساسيا للطبقة العاملة في إنجلترا. إنه يحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال، والكالسيوم أكثر من الحليب، والحديد أكثر من السبانخ وحمض الفوليك أكثر من الموز. يحتوي الجرجير على فيتامين بـ12. وفيتامين أ، وفيتامين بـ6. والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، وكلها أمور ضرورية لصحة الجسم والعقل.

حقائق غذائية لكل 100 جرام من الجرجير

11 سعرة حرارية

0.1 غرام إجمالي الدهون

41 ملغ الصوديوم

330 ملغ البوتاسيوم

1.3 غرام إجمالي الكربوهيدرات

2.3 جرام بروتين الفيتامينات والمعادن

63٪ فيتامين «أ»

0.12 الكالسيوم

71٪ فيتامين ج

1٪ حديد

5٪ فيتامين بـ6

5٪ المغنيسيوم

فوائد الجرجير للحامل

إنه يحتوي على المغذيات النباتية الوقائية الفعالة للسرطان التي تساعد في منع سرطان الرئة وسرطان الثدي. يحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل الذي يساعد في منع التأثيرات المسببة للسرطان، مما تحتويه الأطعمة المشوية في درجات حرارة مرتفعة للغاية؛ لأنه يحتوي على الأمينات غير المتجانسة.

تحسين أداء الغدة الدرقية للحامل

الجرجير هو عضو في عائلة براسيكا من الخضراوات الصليبية التي أظهرت أن لها آثاراً مفيدة في صحة الغدة الدرقية. يعمل الجرجير مثل البراسيكاس الأخرى عن طريق تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويكون أكثر فعالية عند تناوله نيئاً. قد يكون الجرجير على البخار بخفة حتى لا يفقد أياً من قيمته الغذائية.

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خفض ضغط الدم للحامل

يحتوي الجرجير على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكل ذلك يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم ومساعدة الشرايين على التوسع.

يحافظ على صحة العظام للحامل

إدراج الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجرجير يعمل على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. يعمل الكالسيوم في إصلاح وبناء العظام عن طريق التسبب في زيادة إنتاج خلايا عظمية وهي الخلايا المسؤولة عن هذا النشاط، الجرجير هو أيضاً مصدر جيد للفولات، والذي يلعب دوراً مباشراً كعنصر غذائي تفاعلي في الحفاظ على كثافة العظام. قد تستفيد النساء بعد انقطاع الطمث أيضاً من الفولات في نظامهن الغذائي كوسيلة وقائية ضد هشاشة العظام. الاستهلاك الكافي لفيتامين K يحسن صحة العظام. تناول كوب واحد فقط من الجرجير يساعد على تلبية الحاجة اليومية لفيتامينK.

الجرجير بمثابة مضاد للاكتئاب

تزيد مستويات حمض الفوليك المنخفضة من خطر الاكتئاب وبالتالي الجرجير مكمل غذائي مهم يساعد على منع هذا المرض المزمن.

يمنع تشوهات الجنين

حمض الفوليك مهم في تطوير جنين صحي. أظهر استهلاك 400 ملغ من حمض الفوليك أنه يقلل من الأمراض المرتبطة بالأجنة عند النساء الحوامل.

يساعد في علاج مرض السكري

يحتوي الجرجير على حمض ألفا ليبويك المضاد للأكسدة، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين ويمنع التغيرات المؤكسدة الناتجة عن الإجهاد في مرضى السكري.

يحسن البصر

يحتوي الجرجير على فيتامين C الذي يساعد في تقليل خطر تطور الساد.

يحسن صحة الدماغ

قد يكون استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين C مفيداً في منع التغيرات المعرفية المتعلقة بألزهايمر والشيخوخة وحماية وإصلاح أنسجة المخ. كما أنه يعمل على تقليل النزيف عند حدوث السكتة الدماغية. قد يستفيد المدخول اليومي من الجرجير في منع الضرر وتحسين نتائج إصابة الدماغ.

يساعد في منع نزلات البرد

يحتوي الجرجير على فيتامين C الذي يساعد على بناء المناعة ويقلل من خطر الإصابة بنزلة برد بنسبة 66 ٪.

استخدامات الجرجير

يستخدم الجرجير غالباً طازجاً في السلطات، وقد يتم أيضاً تضمينه في المعكرونة والأوعية المقاومة للحرارة والصلصات المختلفة. ويمكن أيضاً استخدامه في الحساء للحصول على نكهة فلفل خفيفة. كما أنه مكون قياسي للسندويشات في بريطانيا أثناء تناول الشاي. يحتوي الجرجير على نسبة عالية جداً من نترات الحمية. تبين أن تناول كميات كبيرة من النترات الغذائية يخفض ضغط الدم، ويقلل من كمية الأكسجين اللازمة أثناء التمرينات ويعزز الأداء الرياضي. كوبان من الجرجير الطازج (نحو 68 جراماً) يحتويان على 7 سعرات حرارية فقط.

الآثار الجانبية والحساسية من الجرجير

بالنسبة للأفراد الذين يتناولون مواد مُخففة للدم، من المهم ألا يبدأوا فجأة في تناول أكثر أو أقل من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينK، والذي يلعب دوراً مهماً في تخثر الدم، إذا تم تخزينه بشكل غير صحيح، فإن عصير الخضار الذي يحتوي على النترات قد يعمل على تراكم البكتيريا التي تحول النترات إلى نتريت وتلوث العصير. مستويات عالية من النترات يمكن أن تكون ضارة إذا استهلكت بكثرة، تم العثور على كمية عالية جداً من الخضراوات الصليبية تسبب انخفاض وظيفة هرمون الغدة الدرقية في الحيوانات.