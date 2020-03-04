كل ما تريدين معرفته عن التلقيح الصناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - يلجأ بعض السيدات للخضوع للتلقيح الصناعي للحصول على الحمل وطفل، والتخلص من مشكلة العقم، التلقيح الاصطناعي هو وسيلة لعلاج العقم عن طريق إدخال السائل المنوي مباشرة في الرحم. طور علماء الطب الإجراء لتربية الماشية. منذ ذلك الحين، قاموا بتكييف هذه التقنية للاستخدام في البشر، التلقيح داخل الرحم (IUI) هو الطريقة الأكثر شيوعاً للتلقيح الاصطناعي.



ما هو التلقيح الصناعي؟

أوضح الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والولادة، أن التلقيح الصناعي هو وسيلة لعلاج العقم عن طريق إدخال السائل المنوي مباشرة في الرحم. وقد طور علماء الطب الإجراء لتربية الماشية. منذ ذلك الحين، قاموا بتكييف هذه التقنية للاستخدام في البشر. التلقيح داخل الرحم (IUI) هو الطريقة الأكثر شيوعاً للتلقيح الاصطناعي.





طريقة التلقيح الصناعي بالتفصيل



التلقيح الاصطناعي يقلل من تكلفة الإنتاج والوقت. هناك بعض تقنيات جمع السائل المنوي من الثور للتلقيح الصناعي. طريقة التلقيح الاصطناعي أو التقنيات موضحة أدناه.



جمع السائل



يتم استخدام المهبل الاصطناعي من المطاط لجمع السائل المنوي من الثور. يشعر الثور بالإثارة الجنسية عند وضع القضيب في هذه المهبل الاصطناعي ويترك السائل المنوي. هناك خزان في حافة المهبل لجمع السائل المنوي. المهبل الاصطناعي يتكون من جزأين. يوجد أنبوب مطاطي صغير داخل الأنبوب الرئيسي. يحتفظ الماء الساخن بين مساحة أنبوبين لجعله مثل درجة حرارة المهبل الطبيعية.





الحفاظ على السائل المنوي



تحتاج البويضة إلى حيوان منوي واحد للحمل. لكن السائل المنوي يحتوي على آلاف الحيوانات المنوية. لهذا السبب جمع السائل المنوي من ثور واحد يستخدم لتلقيح الآلاف من الأبقار. يجب أن يكون هذا السائل المنوي مخففاً لمنع نفايات الحيوانات المنوية.



نقل السائل المنوي من أجل التلقيح الصناعي:

يحتاج المني إلى حمله من مكان إلى مكان آخر. يمكن أن تتلف الحيوانات المنوية بسهولة لأنها لا تستطيع تحمل الطقس الحار بالخارج.



طريقة التلقيح الصناعي بالتفصيل:



يأخذ السائل المنوي 1 ملم مع حقنة.

معرفة عنق الرحم.

تمديد المهبل مع منظار.

وضع الحيوانات المنوية في عنق الرحم.





التلقيح الصناعي للحمل بتوأمين

ناء التلقيح الاصطناعي، تتم إزالة البيض من المبايض من امرأة وتخصب في المختبر مع الحيوانات المنوية المقدمة من شريكها أو من متبرع.

يتم زرع واحد أو اثنين من الأجنة -البيض المخصب- في رحم المرأة.

فيما يلي المراحل النموذجية في دورة التلقيح الاصطناعي:

يتم إيقاف الدورة الشهرية الطبيعية للمرأة عن طريق الحقن اليومي أو رذاذ الأنف.

المرأة لديها حقن هرمونات الخصوبة لتحفيز المبايض لديها حتى تنتج عدة بويضات، بدلاً من واحدة فقط.

عندما تنضج البويضات، يتم جمعها باستخدام إبرة دقيقة، تسترشد بالموجات فوق الصوتية، تحت تأثير التخدير.

يتم تخصيب البيض في المختبر بواسطة الحيوانات المنوية التي يقدمها شريك المرأة أو المتبرع.

يزرع البيض المخصب (الأجنة) في حاضنة لبضعة أيام.

يتم نقل 1 أو 2 من الأجنة الصحية إلى رحم المرأة باستخدام أنبوب رفيع يتم إدخاله في المهبل وعنق الرحم.

إذا نجح الجنين، تصبح المرأة حاملاً. ستحتاج إلى الانتظار أسبوعين لإجراء اختبار الحمل.

يمكن تجميد وتخزين أي أجنة صحية متبقية لاستخدامها لاحقاً إذا لزم الأمر.

النساء اللواتي لديهن IVF غالباً ما يكون لهن أكثر من دورة واحدة.

هناك العديد من الاختلافات في إجراء التلقيح الاصطناعي. على سبيل المثال، قد يتم جمع الحيوانات المنوية أو البيض من متبرع. في بعض الحالات، قد يحمل البديل الحمل.



فرص النجاح مع التلقيح الاصطناعي



في المتوسط ​​، في كل مرة تتعرض فيها المرأة لدورة من التلقيح الاصطناعي، يكون لديها فرصة واحدة من كل 5 للحمل والإنجاب. هذه الفرصة أعلى بالنسبة للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 35 عاماً، وأقل بالنسبة للنساء الأكبر سناً، مع انخفاض العمر. في عمر 44 تكون فرصة النجاح أقل من 1 في 10.

تحتاج بعض النساء إلى ما يصل إلى 5 دورات علاجية لتكون ناجحة، في حين أن البعض الآخر لا يحملن.



بعد التلقيح الصناعي متى يظهر الحمل؟

متى يمكنك إجراء اختبار الحمل أثناء دورة علاج أطفال الأنابيب؟ من المحتمل أن يحدد طبيبك فحص الدم بعد 10 إلى 14 يوماً من استرجاع البويضة. سيكشف اختبار الدم، ويقيس هرمون قوات حرس السواحل الهايتية، «هرمون الحمل».

يجب أن لا تأخذ اختبار الحمل المبكر في المنزل أثناء علاج أطفال الأنابيب. إن إجراء اختبارات الحمل المبكرة المتعددة هو عادة سيئة تواجهها الكثير من النساء المصابات بالخصوبة، وهي تجربة يجب عليك بذل قصارى جهدك لمقاومتها إذا تلقيت علاجات الخصوبة. والسبب هو أن أحد أدوية الخصوبة المستخدمة هو هرمون قوات حرس السواحل الهايتية. إذا أجريت اختبار الحمل في اليوم التالي لتلقي هذا الحقن، فقد تحصلين على اختبار حمل إيجابي، ليس لأنك حامل، ولكن لأن الاختبار يأخذ الهرمونات من علاج الخصوبة.

إذا كنت ترغبين في إجراء اختبار الحمل في المنزل أثناء التلقيح الاصطناعي، فتأكدي من الانتظار لمدة أسبوعين كاملين بعد استرجاع البويضة.





نسبة نجاح التلقيح الصناعي من أول مرة

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يلاحظ أن معظم النساء لا يصبحن حوامل بعد الجولة الأولى من دورة التلقيح الاصطناعي. لهذا السبب يوصي العديد من العيادات بالتخطيط لدورتين أو ثلاث دورات على الأقل، وربما أكثر. يعتمد العدد الموصَى به على تخصص العيادة وعمر المرأة وقضية خصوبة الزوجين.

في بعض الأحيان، قد يتم تقديم زوجين فقط من جولة التلقيح الصناعي بسبب عدم احتمالية العمل لصالحهما. ترغب عيادات الخصوبة عموماً في الحصول على بعض الدلائل على نجاح التلقيح الاصطناعي، وإلا فلن تقدمه. إذا كان من المرجح أن يفشل العلاج، فستتم مناقشة خيارات أخرى بدلاً من التلقيح الاصطناعي.

لدى امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً تحاول أن تنجب طفلاً لمدة 3 سنوات، باستخدام بيضها، مع وجود مشكلة خصوبة غير معروفة، لديها فرصة بنسبة 32.4 ٪ للولادة الحية، لكل محاولة. هذه هي المحاولة الأولى. في المحاولة الثانية إذا فشلت المحاولة السابقة، تقل الفرصة إلى 25.2٪، وفي المحاولة الثالثة أو أكثر، إذا فشلت المحاولتان السابقتان، فإن الفرصة ترتفع بالفعل إلى 27٪.

والحقيقة هي أن المرأة تميل إلى زيادة احتمال نجاح التلقيح الاصطناعي بعد ثلاث دورات إذا لم تكن حاملاً في الدورة الأولى. هناك عدد من العوامل التي تحدد معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي، بما في ذلك نقل الأجنة المفردة مقابل المزدوج، والعمر، وتشخيص العقم، ونقل الأجنة أو الكيسة الأريمية.

الممنوعات بعد التلقيح الصناعي:

تجنب السموم البيئية.

تجنّب التدخين وعدم شرب الكحول.

الحرص على تناول الغذاء الصحي.

تجنّب السمنة.

الانتباه لطبيعة الغذاء والفيتامينات.

الراحة التامة.

الانتباه للصحة النفسية.



علامات نجاح التلقيح الصناعي:



أقرب العلامات، عندما يزرع الجنين في جدار الرحم، قد تتلف الشعيرات الدموية الصغيرة في بطانته وتنزف. يمكن أن يتسبب هذا في اكتشاف مكان أو نزيف صغير، رغم أنه قد يكون غائباً أو غير ملحوظ بعد نقل الجنين، يمكن للمرأة أيضاً الإحساس ببعض التشنج كما يزرع الجنين. من ناحية أخرى، فإن العديد من النساء لا يتعرضن للنزيف أو التشنج. واحدة من علامات الحمل المبكرة الأخرى، سواء من التكنولوجيا المساعدة أو الحمل الذي ينتج بشكل طبيعي، هي فترة ضائعة.



علامات نجاح التلقيح الصناعي بعد يومين



قد تلاحظ المرأة التي خضعت لعملية نقل الأجنة عدة تغييرات أخرى خلال أسبوعين من العملية، رغم أن معظم هذه الأعراض الجسدية تظهر لاحقاً إذا ظهرت على الإطلاق. قد يصبح ثديها منتفخاً أو رقيقاً، أو يشعر بألم عند لمسه، وهي تغييرات تعكس زيادة في الهرمونات الأنثوية أثناء الحمل.

أعراض الحمل بعد التلقيح الصناعي بعشره أيام:

يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ في الهرمونات إلى حدوث صداع خلال عشرة أيام، رغم أن العديد من النساء لا يعانين من هذه الأعراض. قد تعاني المرأة أيضاً من غثيان أو غثيان الصباح، رغم أن هذه العلامة قد لا تظهر إلا في فترة لاحقة من الحمل أو لا تظهر على الإطلاق.



أعراض فشل التلقيح الصناعي:

أعراض فشل الزرع في التلقيح الصناعي واضحة تماماً بسبب عدم وجود أي تغييرات. يتسبب الزرع عموماً في حدوث تغييرات في الميل إلى الشم، وزيادة حساسية الثديين، والإفرازات المهبلية، والتشنجات البطنية الخفيفة. إذا لم تكن هذه موجودة حتى بعد أسبوعين، بعد IVF، فقد يكون ذلك مؤشراً على الفشل.





الحقن الصناعي للحمل



الحمل يتطلب من الحيوانات المنوية للرجل السفر إلى أعلى المهبل، من خلال عنق الرحم، إلى الرحم، وإلى قناة فالوب حيث يتم تخصيب البويضة. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يكون الحيوان المنوي للرجل متنقلاً بما يكفي للقيام بهذه الرحلة. في أوقات أخرى، قد لا يكون عنق الرحم مناسباً للسماح للحيوانات المنوية بالسفر إلى الرحم. في هذه الحالات وغيرها من الحالات، قد يساعد التلقيح الاصطناعي المرأة على الحمل.

قد يوصي الطبيب زوجين بمتابعة التلقيح الصناعي بعد ستة أشهر من ممارسة الجنس دون وقاية إذا كانت المرأة أكبر من 35 عاماً

بعد عام من ممارسة الجنس دون وقاية إذا كانت المرأة أقل من 35 عاماً.

ICI هو نوع من التلقيح الصناعي الذي يتضمن إدخال الحيوانات المنوية في عنق الرحم.