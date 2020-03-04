طرق معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - متى يمكن معرفة نوع الجنين؟، هذا السؤال الذي تطرحه كل الحوامل للتخفيف من متاعب الحمل في الشهور الأولى، ولذلك تزداد رغبة الحامل في معرفة نوع الجنين في الثلث الأول من الحمل، وعلى ذلك تساعدك الدكتورة هديل نبهان، اختصاصية، النساء والولاد، بهذه المعلومات حول موعد تحديد جنس الجنين: يمكن تحديد جنس المولود في نهاية الثلث الأول من الحمل بالكثير من التدقيق.

في الثلث الأول من الحمل يكون رأس الجنين كبيراَ مقارنة مع حجم جسمه.

ربما يعمد الأطباء لمعرفة جنس الجنين في الشهر الثالث لتحديد بعض الأمراض الوراثية التي تصيب جنساَ دون الآخر.

في الأسبوع التاسع من الحمل يتكون البرعم التناسلي للجنين.

ولكن لا يتم تحديد جنس المولود قبل الأسبوع الثاني عشر لأن البرعم التناسلي يتشابه في الذكر والأنثى. كيف يكون شكل البرعم التناسلي لدى الذكر والأنثى؟ يكون شكل البرعم التناسلي إلى الأمام عند الذكر ويتخذ وضعاَ أفقياَ.

يكون شكل البرعم التناسلي إلى الأسفل عند الأنثى ويتخذ وضعاَ أفقياَ. ما هي نسبة نجاح تحديد جنس الجنين في الشهر الثالث من الحمل؟ Advertisements يجب أن تعلم الأم أن نسبة التشخيص الصحيحة تكون ضعيفة في الشهر الثالث من الحمل.

وضعية الجنين في الرحم تلعب دوراَ في نسبة الخطأ والنجاح.

عندما يكون المستقيمان متوازيان وهما: المستقيم المماس للسطح القطني العجزي، والمستقيم الثاني يكون مماساَ للوجه البطني للبرعم التناسلي، ففي هذه الحالة يكون الجنين أنثى.

يجب أن يقوم الطبيب بالتصوير بطريقة متأنية جداَ. هل هناك بعض الأعراض في الشهر الثالث من الممكن أن تبين نوع الجنين؟ حسب بعض الدراسات وملاحظات الأمهات بتكرار الحمل، وتجارب الجدات فهناك بعض العلامات التي يجب عدم حملها على محمل الجد ومنها: الرغبة في تناول الحلويات يعني أن الجنين القادم سوف يكون أنثى.

تساقط شعر الحامل يعني أن الجنين القادم سيكون أنثى.

لون بول الحامل يكون أصفراً فاتحاً في حال الحمل بأنثى.

الرغبة في تناول الموالح يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.

زيادة شعر الساقين يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.

البطن يكون مرتفعاً للأعلى يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.

هبوط البطن للأسفل يعني أن الجنين سيكون أنثى.

فقدان نضارة الوجه واصفراره يعني أن الجنين القادم سيكون ذكراَ.

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