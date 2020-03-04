الأسبوع 15 من الحمل الأعراض وتطور الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، سيواجه جسمك بعض التغييرات الجديدة، وينمو طفلك بالفعل، وتطور الكلى، مما يسمح للطفل بالتبول كلما احتاج. هناك أعضاء أخرى مثل القلب والدماغ تتطور مما يسمح لطفلك بعمل مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، كما يسمح القلب القوي للطفل بالتحرك أكثر بشغف من ذي قبل، يمكن لطفلك الآن أن يشعر بالألم والجوع والتعب والعديد من المشاعر الأخرى. تتطور العيون أيضاً في هذه المرحلة، مما يتيح لمحات طفلك الأولى لمستقبله. عموماً هذا هو الأسبوع المهم للغاية للطفل.

الأسبوع الخامس عشر من الحمل هو كم شهر

في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، تكونين على وشك الحمل. أنت الآن في بداية الأثلوث الثاني. إن الثلث الثاني من الحمل مثالي في منتصف ثلاثة أشهر من الحمل، وعند هذه النقطة يعلن الناس عادة للعالم الخارجي عن حملهم.

أعراض الأسبوع 15 من الحمل

الأسبوع الخامس عشر من الحمل. إليك نحو 15 أسبوعاً من التغييرات في الجسم الحامل مع تغيرات جسمك، تبدأ بعض التغييرات النفسية أيضاً، الدكتورة هند محمد سلمي توضح هذه التغيرات في الأسبوع 15 من الحمل.

1. زيادة الوزن

خلال هذه الفترة سوف تكسبين وزنك الأقصى. ومع ذلك، قد ينخفض الوزن بعد الأسبوع الخامس عشر. خلال هذه الفترة ينمو الطفل. الحد الأقصى لنمو الطفل يحدث في الأثلوث الثاني. هذه فترة مهمة لنمو طفلك.

2. مشاكل الأمعاء

المشكلة الأخرى المزعجة التي قد تواجهكِ هي تغيير حركة الأمعاء. خلال هذه الفترة، قد تعانين من مشاكل غير مرغوب فيها في الأمعاء وقد تهربين إلى المرحاض أكثر من المعتاد، وهذا فقط لأن الطفل قادر الآن على معالجة استهلاكه الغذائي بمعدل أفضل من ذي قبل. كلما زادت المعالجة، زاد إفرازها مما تسبب في أنك لا تشعرين بالجوع فحسب، بل يجعلك أيضاً تهربين إلى المرحاض أكثر من المعتاد. تناول أدوية الإمساك مثل Metamucil يجب أن يعتني بمشاكل الأمعاء لديك في أي وقت من الأوقات. النظام الغذائي المنظم يمكن أن يساعد في رفع مستوى الأيض وتحسين حركة الأمعاء.

3. مستويات منخفضة الطاقة

قد تنفد الطاقة في كثير من الأحيان، في هذه الفترة، يكون طفلك أكثر نشاطاً، ويتنقل كثيراً، وسيستمر ذلك حتى ولادة الطفل، ونتيجة لذلك، ستبدئين في الشعور بالتعب. وذلك لأن طفلك مرتبط بك، وكلما زاد استهلاك الطاقة، زاد استخدامك للطاقة، حافظي على مشروب الطاقة حولك، وهذا سيساعدك على التغلب على قلة الحماس.

4. مشاكل الجهاز الهضمي

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مشكلة أخرى خلال الشهر الخامس عشر هي قضايا الغاز. تحدث مشكلة الجهاز الهضمي لأن مستويات البروجستيرون لديك تساعد عضلات الجهاز الهضمي على الاسترخاء وبالتالي إبطاء عملية الهضم. يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى التجشؤ وانتفاخ البطن. للتغلب على هذه المشكلة، تحتاجين إلى مراقبة عاداتك الغذائية بحيث يمكن تقليل السعرات الحرارية. هذا سيجعل الهضم الخاص بك أسهل.

5. الأرق

مشكلة شائعة للغاية أثناء الحمل هي الأرق. تشير الدراسات إلى أن 70٪ من النساء الحوامل مصابات بالأرق بحلول الأسبوع الخامس عشر. قد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو الضغط على بطنك بسبب نمو بطنك، مما يجبر التبول على أن يكون أكثر تواتراً ويوقظك. بطن أكبر يعني أيضاً وجود مشكلة في العثور على الموضع المناسب للنوم فيها، وهذا يمكن أن يكون سبب آخر. أفضل طريقة للتغلب على ذلك هي أخذ غفوات الطاقة عند الإمكان. هذا سوف يعطي جسمك فرصة أفضل في الراحة. هناك وسائد حمل متوفرة في المتاجر الآن، حتى تتمكني من شراء هذه لدعم بطنك.

6. حرقة

المشكلة الأكثر شيوعاً اليوم في الحمل هي حرقة المعدة. إفراز اللعاب الزائد يمكن أن يجعل هذه المشكلة أسوأ. لتجنب ذلك، حاولي أن تقولي لا للصودا والأطعمة الحارة والحامضة. أيضاً، حاول تقليل إنتاج حمض المعدة عن طريق الحفاظ على النظام الغذائي الخاص بك. 15 أسبوعاً من رعاية الحمل أمر ضروري جداً.

7. انسداد الأنف

الأنف الخانق هو أحد الأعراض التي ستجدينها تقع فريسة أثناء الحمل في الأسبوع الخامس عشر. يحدث هذا عادة بسبب تورم أغشية الأنف بسبب زيادة إنتاج الهرمونات. أفضل طريقة لتجنب الشعور بالاكتظاظ في قناة الأنف هي تجنب المواقف التي تؤدي إلى نزلات البرد. بديل آخر هو الحفاظ على كيس دافئ في جميع الأوقات وتناول شاي الزنجبيل كل صباح.

خلال الأسبوع الخامس عشر من الحمل، هناك تطورات مهمة تُظهر نمو وتطور طفلك. ستوفر لك فحوصات الموجات فوق الصوتية المستمرة كل أسبوع حساباً مفصلاً بالأسبوع مع تطور طفلك.