فوائد وأضرار الإكثار من الكاجو أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - الكاجو هو المكسرات الصغيرة المقرمشة ويعتبر وجبة خفيفة جيدة في منتصف اليوم، ونظراً للقيود الكثيرة في تناول بعض الأطعمة أثناء الحمل، هناك طرق أخرى للتعويض عن ذلك. تزودك الكاجو بهذه الطريقة بجرعات عالية من الطاقة وتبقيك نشيطاً، خاصة عندما تكونين حاملاً وتتعرضين للتعب الشديد. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلنا نقول إنه يجب عليك التفكير في فوائد الكاجو وفهمها أثناء الحمل. سنخبرك أيضاً ما سبب الإصرار على أن يكون وجبة خفيفة في منتصف اليوم، وفقاً لما أوضحته خبيرة الطب البديل هند مأمون.

القيم الغذائية للكاجو في الحمل



القيمة الغذائية للكاجو، لكل 100 غرام ،المكونات الرئيسية للكاجو هي المغنيسيوم، الذي يتكون من نحو 290 ملجم، والبوتاسيوم من 660 ملغ والفوسفور من 590 ملغ. إنه يحتوي على الكالسيوم من نحو 37mg، الحديد من 6.6mg، وحمض الفوليك من 25mcg. كل هذه العناصر الغذائية مهمة للغاية لنمو الطفل ولتعزيز الدورة الدموية في الجسم. كما أنه يحتوي على فيتامين K والنحاس والبروتين والألياف الغذائية والكربوهيدرات (30.1 جم). الدهون المشبعة نحو 7.78 جم والدهون 43.85 غرام، يعتمد الكثير من مقدار ما تستمده من فوائد على مقدار استهلاكك منه.

هل من الآمن تناول الكاجو أثناء الحمل؟



يمكن لجوز الكاجو أثناء الحمل المبكر أن يجلب مجموعة من الفوائد للجسم. يعتبر الاستهلاك المستمر منه أثناء الحمل آمناً. نظراً لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، وكلاهما ضروري لتعزيز نمو الطفل، فإن الكاجو ضروري في نظامك الغذائي أثناء الحمل. ومع ذلك، تحتاج إلى التأكد من شيئين؛ أنت لست حساسة لهما، تعرفي على الكمية المناسبة من الكاجو التي يجب أن تستهلكيها.

الفوائد الصحية لجوز الكاجو أثناء الحمل



ألقي نظرة على الطريقة التي يمكن أن يفيد بها هذا الجسم الخارق ، الكاجو يحتوي على حمض الفوليك. حمض الفوليك هو ضباب مطلق أثناء الحمل لمنع العيوب عند المواليد الجدد. السنسنة المشقوقة هي مشكلة الولادة الأكثر شيوعاً عندما يكون هناك نقص في الفولات.

إنها غنية بالزنك. الزنك هو المسؤول عن النمو السريع للخلايا في الطفل ،الكاجو يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. لذلك لدينا حقاً أن نخبرك كيف يمكن للكالسيوم أن يفيد الطفل!



الكاجو يحتوي على الحديد. الحديد يساعد على تعزيز نمو خلايا الدم الحمراء، وسيقاتل أيضاً أي أعراض لفقر الدم. يمكن أن يكافح الحديد أيضاً التعب الذي سيبدأ جسمك في إظهاره ،لأنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف، فإنه يمكن أن يمنع الإمساك في المرأة الحامل.إنه يحتوي على المغنيسيوم المفيد في منع الصداع النصفي والصداع لدى النساء الحوامل. كلاهما شائع في المرأة الحامل ،يمكن أن تعزز خاصية فيتامين K في الكاجو تخثر الدم. يأتي فيتامين K مفيداً عند الاضطرار إلى منع اضطراب فيتامين K في الجنين، وهو مرض نزفي لدى المواليد الجدد ،محتوى البوتاسيوم في المكسرات يمكن أن يحافظ على مستوى ضغط الدم للأم.

الآثار الجانبية للإكثار من تناول الكاجو أثناء الحمل



بينما يمكن للكاجو أن يقدم مجموعة واسعة من الفوائد، هناك أيضاً بعض المخاطر المرتبطة. فيما يلي الآثار الجانبية المحتملة للأفراط في الاستهلاك معظم النساء لديهن حساسية من المكسرات. الكاجو له urushiol فيها، والتي لديها خصائص الحساسية. يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي ،زيادة الوزن هو تأثير جانبي آخر. نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات، يمكن للكاجو إطلاق الوزن ،في النهاية يتم امتصاص كمية كبيرة من الأوكسالات في سوائل الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حصوات الكلى في الأمهات الحوامل.

الأفراط في تناول الطعام يمكن أن يزيد من محتوى الصوديوم الذي يمكن أن يؤدي إلى خلل في ضغط الدم ،الكاجو لديه أيضاً القدرة على إثارة مشاكل القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيها. مستويات الكوليسترول يمكن أن ترتفع مع هذا.



كيفية تضمين الكاجو أثناء الحمل في النظام الغذائي؟

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يمكن تناول الكاجو بعدة طرق، والكثير من الفوائد التي تجنيها منها تعتمد على كيفية تناولها.

كيفية تناول الكاجو .



1. زبدة الكاجو



نشرها في خبز القمح الخاص بك. بدون ملح ويساهم في نحو 90 سعرة حرارية.

2. الكاجو الخام



يتوفر مملح أو غير مملحة. يأخذ بين الإفطار وساعة الغداء للحصول على جرعة إضافية من الطاقة.

3. الكاجو المحمص



يمكن أيضاً تناول الكاجو المحمص قليلاً في الزيت. تشكل نحو 160 سعرة حرارية.

4. شريط الطاقة



أضيفي الكاجو الخاص بك مع المكسرات الأخرى لصنع شريط طاقة.

5. تتصدر



أضيفيها إلى سلطتك اليومية.

6. حشو الكيك

يمكنك تضمين قطع منه في إعداد الكيك أو الخبز