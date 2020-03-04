هل فحص الماموغرام الخاص بسرطان الثدي مؤلم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد فحص الماموغرام أفضل أداة تصوير يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدامها للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الثدي، ويؤكد الأطباء على أهمية الكشف المبكر عن المرض من منطلق أنه يحدث فارقا كبيرا في علاج السرطان بنجاح.

وقد يتسبب الخضوع لهذا الفحص للمرة الأولى في شعور المرأة بحالة من القلق؛ إذ لا يكون بوسعها أن تعرف ما الذي يمكنها أن تتوقعه طالما أنها المرة الأولى التي تخضع له، لكن جدولة هذا الفحص خطوة مهمة واستباقية على صعيد الاعتناء بالصحة.

وأشار الأطباء إلى أن التحضر للفحص قد يساعد على إراحة البال وتخليص الفكر من أية هواجس، ويمكن قراءة المزيد من المعلومات عن هذا الفحص وما الذي يمكن توقعه على صعيد الشعور بالألم، وهو ما يمكن أن يعود على المرأة بالنفع في الأخير.

وتابع الأطباء بقولهم إن درجة تفاعل السيدات مع الفحص تتفاوت من واحدة لأخرى، فقد يشعر بعضهن بآلام، بينما لا يشعر بعضهن الآخر بأي ألم على الإطلاق.

كما قد تشعر بعض السيدات بقدر من الانزعاج خلال الخضوع للفحص الفعلي بالأشعة السينية، وقد يتسبب الضغط الحاصل على الأثداء نتيجة استخدام معدات الاختبار في الشعور بألم أو بانزعاج، وهذا أمر طبيعي، وهو جزء من عملية لابد أن تستمر لبضع دقائق، في حين قد تشعر سيدات أخريات بألم شديد أثناء الفحص.

ويتفاوت مستوى الألم مع كل فحص تخضع له المرأة اعتمادا على عوامل منها: حجم الثديين، توقيت الفحص بالنسبة للدورة الشهرية واختلافات الوضع بالنسبة للفحص.

وواصل الأطباء بلفتهم لضرورة أن تراعي المرأة موعد دورتها الشهرية عند اعتزامها الخضوع لهذا الفحص، ولها أن تعلم أن الأسبوع الذي يعقب انتهاء الدورة هو أنسب وقت لإجراء الفحص، وبالتالي يفضل تجنبه في الأسبوع الذي يسبق الدورة.

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ويمكن قبل الخضوع للفحص تناول بعض أنواع الأدوية المسكنة مثل الأسبرين والايبوبروفين وذلك في حال قرر الطبيب أنها خيارات آمنة بناء على تاريخك الطبي؛ إذ قد تساهم في الحد من شعور الانزعاج عند الخضوع للفحص وتقليل الوجع بعد ذلك.

هذا ويمكنك توقع مستوى الوجع أو الحساسية التي ستشعرين بها بعد الفحص؛ إذ إن لذلك علاقة بالعوامل التالية:

- الوضعية أثناء الفحص.

- شكل الثديين.

- مدى القدرة الشخصية على تحمل الألم.

وذلك مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن فحص الماموغرام لا يجب أن يسبب أي آثار جانبية مزعجة أو طويلة الأجل على أنسجة الثدي؛ إذ إن المرأة تتعرض بموجبه لقدر صغير من الإشعاع.

وأخيرا يتعين على المرأة أن تلجأ إلى الطبيب حال ظهرت كدمات واضحة على ثدييها أو حال استمر شعورها بالألم على مدار يوم بأكمله.