عصير البطاطا.. فوائد صحية مفاجئة، وهنا طريقة تحضيره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يعتبر عصير البطاطا من المشروبات الطبيعية المعروفة للجميع، لما يتمتع به من طعم غير شهي، إلا أنَّ نكهته تصبح معتدلة إذا قمنا بخلطه مع عصائر أخرى أو قمنا بإضافة العسل إليه.

ويتمتع عصير البطاطا بفوائد صحية عديدة، تجعله يستحق أن يكون ضمن قائمة العصائر المفضلة للجميع، حيث سنستعرض بعض هذه الفوائد.

يخفف من ألم المعدة

يعتبر عصير البطاطا غني بالمواد الأساسية القلوية، التي تعمل على تحييد حمض المعدة وتهدئة الألم، كما يحتوي على النشا الذي يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة.

التخلص من السموم

يعتبر من العصائر قليلة التكلفة، ويعمل بشكل جيد على إزالة السموم من الجسم وخاصةً من الكبد والمرارة.

مضاد للالتهابات

إن المواد المضادة للاكسدة الموجودة في عصير البطاطا النيئة لها خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد على منع كل من الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل والأكزيما.

يساعد على الهضم

يساعد عصير البطاطا في عملية هضم الطعام بسبب احتوائه على البكتريا المفيدة، كما أنه يحسن الشهية.

يحارب السرطان

يزعم البعض أن عصير البطاطا يساعد في محاربة السرطان عن طريق منع نمو الخلايا السرطانية، كما ربطت بعض الأبحاث أن شرب عصير البطاطا يوميًا تحسن صحة المصابين بسرطان القولون.

Advertisements

علاج خارجي

يعتبر شرب عصير البطاطا بديلاً عن العلاجات الخارجية، إذ يخفف من جفاف الجلد المفرط، كما يستخدم عصير البطاطا البارد لدهنه على البشرة المحترقة من أشعة الشمس حيث سيؤدي إلى تخفيف الألم وتبريدها.

ترطيب الشعر

امزجي عصير البطاطا مع جل الألوفيرا للحصول على مزيح مرطب للشعر، كما يعمل على استعادة لمعانه، أو قومي بمزجه مع العسل والبيض وضعيه على شعرك لبضع ساعات ليزيد من كثافته.

يعزز صحة القلب

يعتبر عصير البطاطا علاجا فعالا لأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يمنع انسداد الشرايين ويزيد تدفق الدم إلى القلب.

غني بالفيتامينات

يعتبرمصدرًا جيدًا للبروتين والألياف، كما أنه غني بفيتامين A و C، وغني بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم.

كيفية تحضيرك عصير البطاطا؟

قومي بتقطيع البطاطا العضوية إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الخفاق الكهربائي، ويفضل غسل البطاطا جيدا وتقطيعها بقشرها، لأن القشر يحتوي على عناصر غذائية عديدة أيضاَ.