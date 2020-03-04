شكرا لقرائتكم كورونا في سباق الأغاني العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شكل فيروس كورونا مادة لبعض الفنانين الذين حولوا هذا الرعب إلى فرصة قدموا من خلالها أغان بعضها ساخر ومرتبط بمواقف سياسية، والبعض الآخر أتى على شكل نصائح للوقاية من هذا الفيروس .
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